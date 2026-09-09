한가인·김동준, “닮았다 닮았다” 하더니…드라마 속 ‘친남매’로 나란히 등장

사진=ENA 드라마 ‘신병4: 사보타주’ 캡처

사진=ENA 드라마 ‘신병4: 사보타주’ 캡처

사진=ENA 드라마 ‘신병4: 사보타주’ 캡처

사진=유튜브 ‘자유부인 한가인’ 캡처

배우 한가인과 김동준이 실제 남매를 방불케 하는 완벽한 싱크로율로 드라마 속 남매로 재회해 시청자들의 뜨거운 관심을 받고 있다.지난 8일 방송된 ENA 월화드라마 ‘신병4: 사보타주’ 6회 말미에는 극 중 전세계(김동준)의 친누나 전우주 역으로 한가인이 깜짝 등장해 시선을 끌었다.앞서 지난 시즌에서 전세계가 부대원들에게 누나의 사진을 공개한 적은 있으나, 이번 시즌에는 전우주가 실제 인물로 모습을 드러내며 극의 기대감을 끌어올렸다. 여신 비주얼을 뽐내며 등장한 한가인은 극 중 부대원들의 시선을 사로잡으며 김동준과 친남매 케미를 선보였다.공개된 7회 예고편에서는 나란히 한 프레임에 잡힌 두 사람은 연예계 대표 도플갱어답게 실제 남매라고 해도 믿을 만큼 닮은 붕어빵 외모를 자랑했다.앞서 ‘신병3’ 당시 극 중 전세계의 친누나 전우주 역으로 사진을 통해서만 존재감을 드러냈던 한가인은 이번 ‘신병4’에 직접 출연해 열연을 펼치게 됐다. 당시 사진 등장만으로도 폭발적인 화제를 모았던 비하인드에 대해 민진기 감독은 사전에 한가인에게 직접 허락을 구하고 사진을 사용했다고 밝힌 바 있다. 이후 시즌3가 종영한 직후 민진기 감독이 한가인에게 시즌4 특별 출연을 적극적으로 요청했고, 흔쾌히 응하면서 이번 출연이 성사된 것으로 알려졌다.이번 특별 출연은 한가인의 오랜만의 연기 복귀라는 점에서도 의미를 지닌다. 지난 2018년 OCN 드라마 ‘미스트리스’ 이후 오랜 시간 연기 활동을 쉬어왔던 그가 약 8년 만에 드라마 현장에 배우로 다시 복귀하게 된 만큼, 시청자들의 기대감과 이목이 집중되고 있다.한편 연예계 닮은꼴로 유명한 두 사람의 만남은 이번이 처음이 아니다. 김동준은 지난해 한가인의 유튜브 채널에 출연해 첫 만남을 가지며 서로의 닮은 모습을 신기해했다. 이후에도 한가인은 김동준이 출연한 뮤지컬 ‘은밀하게 위대하게’의 분장과 의상을 똑같이 따라 하고 김동준과 재회해 유쾌한 인증샷을 남기는 등 남다른 인연을 이어왔다.강경민 기자