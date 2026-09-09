40kg 감량 홍윤화, 무슨 일 있었나…“그게 요요의 시작” [셀럽 건강]

사진=SBS ‘동상이몽2-너는 내 운명’ 캡처

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개그우먼 홍윤화가 과거 40kg 감량에 성공한 이후 겪은 요요 근황을 전했다.지난 8일 방송된 SBS 예능 프로그램 ‘동상이몽2-너는 내 운명’에는 김희은 셰프와 함께 홍윤화가 출연했다. 이날 오프닝에서 홍윤화는 과거 대단한 체중 감량에 성공했던 모습과는 다소 달라진 근황으로 등장해 시청자들의 눈길을 사로잡았다.MC 이지혜가 “무슨 일이 있었던 거냐”며 관리 근황을 묻자 홍윤화는 특유의 유쾌함을 잃지 않으며 “조금 행복하게 지냈다”라고 재치 있게 답해 현장을 웃음바다로 만들었다. 힘든 다이어트 이후 먹는 즐거움을 누리며 지냈다는 솔직한 고백이었다.앞서 홍윤화는 9개월간 꾸준한 다이어트로 40kg을 감량하며 화제를 모은 바 있다.이날 방송에서는 당시 남편 김민기가 40kg 감량 성공을 기념해 선물했던 시세 약 955만 원 상당의 10돈 금팔찌도 다시 주목을 받았다. 홍윤화는 팔찌를 보여주며 “조금 타이트해졌죠?”라고 요요 근황에 민망함을 드러내며 “‘동상이몽’에서 금팔찌 산 이후로 ‘망원동 홍금보’다. ‘홍윤화 금 보여 달라’는 뜻이다”라며 남다른 의미가 담긴 팔찌를 소개했다.단기간에 극적인 체중 감량을 이뤄낸 홍윤화는 예상치 못한 후유증을 호소하기도 했다.앞서 방송을 통해 홍윤화는 가정의학과 전문의이며 비만 전문가인 오상우 교수를 찾아가 “9개월간 40kg을 뺀 후 몸이 많이 피곤하다. 우울한 건 아니지만 많이 차분해졌다. 몸이 많이 변하고 낯설어졌다”라며 고충을 털어놨다. 이어 “원래 추위를 안 타는데 살 빼고 나니 너무 춥더라. 손이 떨릴 정도”라고 말했다.이에 오 교수는 “지방이 줄어든 후 몸이 적응하고 있다. 정상화되는 과정”이라고 진단했다.하지만 추위 외에도 이명으로 인해 숙면을 취하지 못하고, 몸에 멍이 오래가는 등 다양한 신체적 이상 증상들이 이어졌다. 오 교수는 이러한 증상들의 근본적인 원인으로 영양 불균형을 지목하며, 무리한 체중 감량 과정에서 영양 상태를 관리하는 것이 중요하다고 조언했다.이후 홍윤화가 면역력을 다시 끌어올리기 위해 보양식을 적극적으로 챙겨 먹기 시작하면서 자연스럽게 4kg가량 체중이 늘었다고 고백했다. 이에 오 교수는 “그게 요요의 시작이다”라며 날카로운 경고를 날리기도 했다. 이후 이러한 예언이 현실이 되자 다시 해당 발언이 회자되고 있다.당시 오 교수는 “폐경 후 유방암, 자궁내막증, 자궁내막암에 걸릴 수 있으니 조심하라”며 건강을 위한 꾸준하고 지속적인 체중 관리를 당부했다.강경민 기자