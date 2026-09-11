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[서울데이터랩]개장 직후 인기 검색 종목 20選

정연호 기자
정연호 기자
입력 2026 09 11 09:35 수정 2026 09 11 09:35
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11일 오전 9시 5분 네이버 증권에서 투자자 관심은 삼성전자(005930)와 SK하이닉스(000660)에 집중됐다. 검색 1위 삼성전자는 3.72% 하락한 25만 9000원, 2위 SK하이닉스는 4.32% 내린 177만 3000원에 거래됐다. 상위 20개 종목 가운데 15개가 하락했다.

삼성전자는 25만 8000원에 출발해 25만 7500원과 25만 9500원 사이에서 움직였다. SK하이닉스의 장중 저가는 177만 2000원, 고가는 178만 5000원이었다. 검색 3위 두산에너빌리티(034020)는 0.44% 상승한 9만 300원, 4위 삼성전기(009150)는 0.86% 하락한 138만 8000원을 기록했다.



상승률이 가장 높은 종목은 검색 18위 에스투더블유(488280)였다. 18.38% 오른 1만 3910원에 거래됐고 장중 1만 4450원까지 상승했다. 15위 태웅(044490)은 13.28% 오른 4만 1800원, 6위 한전기술(052690)은 3.66% 상승한 15만 300원을 나타냈다. 두산에너빌리티도 0.44% 올랐다.

하락 폭은 검색 11위 한미반도체(042700)가 가장 컸다. 7.71% 내린 23만 3500원으로, 장중 저가 23만 3000원을 기록했다. 10위 SK스퀘어(402340)는 4.93% 하락한 107만 9000원이었다. SK하이닉스가 4.32%, 20위 삼성전자우(005935)가 3.99% 각각 하락했다.

관심은 상위 두 종목에서 실제 거래로 이어졌다. 삼성전자의 거래량은 78만 8286주로 20개 종목 중 가장 많았고 거래대금은 2035억 4700만원이었다. SK하이닉스는 19만 6992주가 거래됐으며 거래대금은 3499억 2900만원으로 최대였다. 삼성전자우는 22만 6522주, 두산에너빌리티는 21만 3164주가 체결됐다. 검색 4위 삼성전기의 거래량은 2만 4302주였다.

검색 상위 20개 종목은 상승 4개, 하락 15개, 보합 1개로 갈렸다. 로보티즈(108490)는 32만 3500원으로 보합을 기록했다. 상승 종목에서는 에스투더블유와 태웅의 등락률이 두드러졌고, 거래는 삼성전자와 SK하이닉스에 몰렸다.

[서울신문과 MetaVX의 생성형 AI가 함께 작성한 기사입니다]

정연호 기자
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