하락 종목만 1508개… 코스닥 778선 추락, 시총 상위 전반 약세

코스닥 시장이 15일 장 초반 급락세를 이어가며 780선 아래로 밀렸다. 시가총액 상위 종목 전반이 큰 폭으로 내리면서 지수 전반에 하방 압력이 집중되는 모습이다.15일 오전 9시 15분 기준 한국거래소에 따르면 코스닥은 전 거래일보다 45.10포인트(5.47%) 내린 778.78을 기록 중이다. 지수는 784.45에 출발한 뒤 장중 788.69까지 반등했지만, 곧바로 낙폭을 키우며 776.46까지 밀렸다.최근 코스닥은 10월 8일 892.27에서 12일 849.19, 13일 837.03, 14일 823.88로 연속 하락한 데 이어 이날도 급락 흐름을 나타내고 있다. 장 초반 코스피도 5673.01로 5% 넘게 하락했고, 원/달러 환율은 1340원 초반에서 움직이며 위험자산 선호가 약화된 분위기다.수급별로는 개인이 559억원 순매도했고 외국인이 446억원, 기관이 124억원 순매수했다. 프로그램 매매는 차익거래 56억원, 비차익거래 591억원으로 전체 647억원 순매수를 기록했다. 다만 수급 방어에도 시장 전반의 약세를 되돌리기에는 역부족인 양상이다.시장 내부에서는 하락 종목이 급증했다. 상승 종목은 158개, 상한가 3개, 보합 48개에 그친 반면 하락 종목은 1508개에 달했다. 거래량은 7289만3000주, 거래대금은 1조246억7700만원으로 집계됐다.시가총액 상위 종목도 대부분 부진했다. 알테오젠(196170)은 3.79% 내린 21만6000원, 에코프로(086520)는 7.73% 하락한 8만1200원, 에코프로비엠(247540)은 7.64% 내린 10만7600원에 거래됐다. 주성엔지니어링(036930)은 10.40% 급락한 21만5500원, 레인보우로보틱스(277810)는 6.42% 내린 35만7000원, 이오테크닉스(039030)는 7.15% 하락한 43만5000원을 나타냈다. 원익IPS(240810)는 9.79%, 심텍(222800)은 8.30%, 리노공업(058470)은 6.58% 각각 밀렸다.개별 종목 장세는 극명하게 엇갈렸다. 상승률 상위에는 멜콘이 74.8% 오른 2만1500원으로 급등했고, 뉴인텍은 상한가인 780원, 바이오인프라는 29.98% 오른 2575원, 하이퍼코퍼레이션은 29.82% 오른 3265원, 신라섬유는 26.51% 오른 3555원을 기록했다. 반면 아스플로는 17.61% 내린 2만4800원, 웰킵스하이텍은 17.58% 하락한 1805원, 비투엔은 15.95% 내린 996원, 씨엑스아이는 15.13% 하락한 3900원, 테크윙은 14.46% 밀린 4만2600원에 거래됐다.이날 코스닥 이전 상장 첫날을 맞은 진코스텍은 공모가 2만3500원을 밑도는 2만600원 수준에서 거래되며 부진한 출발을 보였다. 진코스텍은 코넥스에서 코스닥으로 옮겨온 화장품 ODM 업체로, 하이드로겔 소재를 활용한 마스크팩과 아이패치 등을 생산한다. 앞서 기관 수요 예측 경쟁률은 1097.62대 1, 일반 청약 경쟁률은 685.83대 1을 기록하며 흥행했지만 상장 첫날 주가는 공모가를 밑돌고 있다.코스닥의 52주 최고치는 1229.42, 52주 최저치는 630.99다. 이날 장 초반 지수는 52주 고점 대비 큰 폭의 조정을 이어가며 변동성 확대 구간에 진입한 모습이다.[서울신문과 MetaVX의 생성형 AI가 함께 작성한 기사입니다]정연호 기자