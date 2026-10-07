단 ‘1분’ 만에 장 소리 두 배로 커졌다… 20분 걷기의 미친 효과 [헬스픽]

20분 산책 후 불과 1~2분 만에 장 운동 활성화

전자청진기로 측정한 장음 진폭 두 배 가까이 커져

자율신경계 자극과 몸의 진동이 장 움직임 유도

하루 7000보 걷기로 심장병, 치매, 조기사망 위험을 현저히 줄일 수 있다는 연구 결과가 공개됐다.아이클릭아트

변비나 소화불량으로 고생하고 있다면 당장 운동화 끈을 매고 밖으로 나가는 것을 권장한다. 고강도 운동이 아닌 편안한 속도의 가벼운 걷기만으로도 단 몇 분 만에 장이 즉각 반응한다는 연구 결과가 나왔다.최근 일본 후지타보건위생대학교 오타카 요헤이 교수 연구팀은 건강한 성인을 대상으로 걷기 직후 장의 움직임 변화를 관찰한 연구 결과를 국제 학술지 ‘사이언티픽 리포트’(Scientific Reports)에 발표했다.연구진은 참가자들에게 편안하다고 느끼는 속도로 트레드밀에서 20분간 걸어 보게 한 뒤, 전자청진기를 이용해 장 안에서 가스와 액체가 움직일 때 발생하는 소리인 ‘장음’을 정밀 측정했다.분석 결과, 걷기를 마친 뒤 불과 1~2분 만에 장음의 크기(진폭)가 평소보다 약 두 배로 확대됐다. 뿐만 아니라 1분당 장음이 감지되는 시간의 비율과 발생 횟수 역시 현저하게 증가한 것으로 나타났다. 가벼운 산책 수준의 걷기 자극만으로도 둔해졌던 장이 즉각적으로 활력을 되찾은 셈이다.연구팀은 걷기가 장 기능을 즉각 자극하는 이유로 두 가지 메커니즘을 제시했다. 첫째는 걸을 때 발생하는 가벼운 신체 진동이 장을 물리적으로 자극하는 반사 작용을 일으키기 때문이며, 둘째는 걷기 운동이 소화관을 조절하는 자율신경계를 활성화하기 때문이다.선임저자인 오타카 교수는 “걷기는 장 기능을 활성화하는 매우 효과적이고 즉각적인 수단이 될 수 있다”며 “약물에 의존하지 않고 장 건강을 개선할 수 있는 생활 습관이 중요하다”고 했다.평소 변비나 복부 팽만감으로 답답함을 느꼈다면, 식사 후나 화장실에 가기 전 20분 정도 가볍게 산책하는 습관을 들여보자. 장에 부담을 주지 않으면서도 가장 빠르고 건강하게 속을 깨우는 최고의 비결이 될 수 있다.문경근 기자