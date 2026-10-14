30kg 감량한 이수현, ‘이 음식’ 먹자…트레이너 “10km 달려야” [셀럽 건강]

사진=이수현 유튜브 캡처

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남매 뮤지션 ‘악뮤(AKMU)’의 이수현이 서울 콘서트를 마친 후 달콤한 간식을 즐기다 트레이너의 운동 제안에 당황하는 모습을 보였다.이수현은 지난 12일 자신의 공식 영상 채널을 통해 ‘서울 막콘 끝나자마자 제일 먼저 한 일’이라는 제목의 콘텐츠를 게재했다. 공개된 영상에서 이수현은 지인에게 선물받은 유행 중인 과일 찹쌀떡 6개를 스태프들과 함께 나누어 먹는 소소한 일상을 담아냈다.이 과정에서 한 직원이 최근 30kg 감량으로 화제를 모은 이수현에게 “이거 다 먹고 나면 러닝 몇 km 뛰어야 하느냐”고 질문을 던졌다. 현장에 함께 있던 이수현의 트레이너는 “지금 한 600칼로리 먹은 거다. 한 10km 뛰어야 한다”고 답했고, 이에 이수현은 망연자실한 표정을 지어 웃음을 안겼다.과일 찹쌀떡은 과일 자체의 당분 외에도 떡을 만드는 찹쌀의 높은 탄수화물 함량과 단맛을 내기 위한 앙금, 설탕 등이 더해져 크기에 비해 열량이 높다.앞서 이수현은 지난 4월 영상 채널을 통해 30kg 감량 성공 비법을 공유하며 가장 효과적인 다이어트 운동으로 달리기를 꼽은 바 있다. 당시 그는 “살을 빼고 싶으면 러닝을 하라”며 “‘러닝하는데 살 안 빠진다’는 사람들은 러닝하고 그만큼 먹은 거다”라고 강조했다.이어 “식단과 함께 러닝을 하니까 효과가 2배로 나타난다. 만약 러닝 후 배고픈 허기짐을 못 참겠으면 km 수를 줄여서 뛰어라”고 실전 팁을 조언했다.이와 함께 이수현은 단백질과 현미밥, 채소 중심의 식단을 병행했음을 밝혔다. 특히 갑작스럽게 식사량을 줄이기보다 밥을 한두 숟가락씩 덜어 먹으며 점진적으로 몸을 적응시키는 현실적인 식단 조절법을 추천하기도 했다.달리기는 걷기 대비 운동 강도가 높아 동일 시간 내 열량 소비량이 큰 대표적인 유산소 운동이다. 지속적으로 실천할 경우 심폐 지구력 강화와 체중 관리에 긍정적인 영향을 미친다. 무리하게 운동을 시작하기보다는 초기에는 체력 수준에 맞춰 걷기부터 시작해 유연하게 운동량을 늘려 나가는 것이 권장된다.강경민 기자