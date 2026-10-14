하정우♥차정원, 장기연애 끝에 ‘부부’ 된다…“12월 13일 결혼식”

배우 하정우(본명 김성훈·48)와 차정원(본명 차미영·37)이 결혼한다. 뉴스1

배우 하정우(본명 김성훈·48)와 차정원(본명 차미영·37)이 결혼한다.하정우의 소속사 워크하우스컴퍼니는 14일 “하정우와 차정원이 12월 13일 비공개로 결혼식을 올린다”고 밝혔다.차정원 소속사 사람엔터테인먼트도 “두 사람이 결혼한다”고 말했다.지난 2월 열애 사실을 인정한 두 사람은 오랜 기간 교제한 끝에 부부가 된다. 당시 양측 소속사는 “결혼에 대해서는 정해진 것이 없다”며 조심스러운 입장을 밝혔지만, 8개월 만에 결혼 소식을 전하게 됐다.하정우와 차정원은 공개 열애를 이어오며 서로를 향한 애정과 응원으로 눈길을 끌었다. 하정우는 지난 3월 tvN ‘대한민국에서 건물주 되는 법’ 제작발표회에서 “(차정원은) 한결같이 애정과 지지를 해준다”고 말했다.차정원도 지난 5월 tvN ‘킬잇: 스타일 크리에이터 대전쟁’ 기자간담회에서 “하정우가 첫 방송을 봤다고 한다. 모니터링하면서 열심히 응원과 격려를 해주고 있다”고 고마움을 전했다.하정우는 영화 ‘마들렌’(2002)으로 데뷔해 ‘추격자’(2007), ‘국가대표’(2009), ‘범죄와의 전쟁: 나쁜놈들 전성시대’(2011), ‘더 테러 라이브’(2013) 등에 출연하며 국내 대표 배우로 자리 잡았다.차정원은 2012년 영화 ‘무서운 이야기’로 데뷔해 ‘그녀는 예뻤다’(2015), ‘특별근로감독관 조장풍’(2019), ‘절대 그이’(2019) 등의 드라마에서 활약했다.윤예림 기자