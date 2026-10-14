logo
메뉴 버튼
메뉴 버튼
닫기 버튼
logo

제주서 신원 알 수 없는 여성 숨진 채 발견…“30대 추정”

윤예림 기자
입력 2026 10 14 16:26 수정 2026 10 14 17:04
기사 소리로 듣기
다시듣기
14일 오후 제주시 도두동 포구 바위에서 소방당국과 해경이 익수자 구조에 나서고 있다. 제주소방안전본부 제공
14일 오후 제주시 도두동 포구 바위에서 소방당국과 해경이 익수자 구조에 나서고 있다. 제주소방안전본부 제공


제주에서 신원을 알 수 없는 여성 1명이 숨진 채 발견돼 해경이 수사에 나섰다.

14일 제주소방안전본부 등에 따르면 이날 오후 1시 20분쯤 제주시 도두이동 포구 갯바위에 여성이 쓰러져 있다는 신고가 접수됐다.

현장에 도착한 소방당국과 해경은 바위 위에 있던 여성을 구조했다. 여성은 심정지 상태로 병원에 이송됐으나 숨졌다.

여성은 30대로 추정되며, 발견 당시 점퍼를 착용한 평상복 차림이었다. 시신은 부패하지 않았다.

제주해경은 여성이 물에 빠져 숨진 것으로 보고 신원 파악과 정확한 사망 원인을 조사할 예정이다.

윤예림 기자
  • 카카오 공유하기
  • 페이스북 공유하기
  • 트위터 공유하기
  • 네이버블로그 공유하기
  • 네이버밴드 공유하기
ⓒ 트윅, 무단 전재 및 재배포 금지
[ 내안의 AI 본성 분석 :
UNMASK ]
"기사를 읽는 동안 깨어난 당신의 숨겨진 페르소나를 AI가 스캔합니다."
기사 읽는 습관에 숨겨진 당신의 MBTI는?
기사 반응 MBTI 확인
Q.
기사를 끝까지 읽으셨나요? 이제 AI 퀴즈로 기사의 핵심 내용을 점검해보세요.
기사를 다 읽으셨나요? AI 퀴즈로 핵심 점검!
해경이 파악한 사망 추정 원인은?
TodayBest

  1. 김나영♥마이큐 “셋째가 생겼어요”…몇 년 전부터 원했던 새 가족

    thumbnail - 김나영♥마이큐 “셋째가 생겼어요”…몇 년 전부터 원했던 새 가족

  2. ‘미코 출신’ 엄지민 앵커, 정우철과 결혼…“아름다운 반쪽”

    thumbnail - ‘미코 출신’ 엄지민 앵커, 정우철과 결혼…“아름다운 반쪽”

  3. 윤남노 가방서 칼 10자루 ‘와장창’…지하철 승객들 비명

    thumbnail - 윤남노 가방서 칼 10자루 ‘와장창’…지하철 승객들 비명

  4. 김구라 “여자친구 있지만 결혼은 아냐…설정한 것”

    thumbnail - 김구라 “여자친구 있지만 결혼은 아냐…설정한 것”

  5. 하정우♥차정원, 장기연애 끝에 ‘부부’ 된다…“12월 13일 결혼식”

    thumbnail - 하정우♥차정원, 장기연애 끝에 ‘부부’ 된다…“12월 13일 결혼식”

  6. “팬티 사흘간 안 갈아입고 콧물 수건까지”…기안84 위생 논란

    thumbnail - “팬티 사흘간 안 갈아입고 콧물 수건까지”…기안84 위생 논란
연예의 참견
더보기
여기 이슈
더보기
갓생 살기
더보기
logo
서울특별시 중구 세종대로 124 | 대표전화 02) 2000-9006 | 청소년보호정책(책임자:김태균) 사이트맵
법인명 : (주)트윅24 | 등록번호 : 서울 아55158 | 등록일자 : 2023.11.08 | 발행일자 : 2023.07.03 | 발행인 : 김태균 | 편집인 : 김태균
문의 및 제보: twig24.ads@gmail.com

Copyright ⓒ TWIG24 All rights reserved