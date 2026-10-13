“말 어눌하면 즉시 응급실”… 일상 질환 47가지 대처법 한눈에 [알아두면 쓸데 있는 건강 정보]

Q. 증상이 경미한데 병원을 방문해야 할까?A. 증상이 있을 때 병원에 가야 할지 망설여진다면 국민건강보험공단이 대한가정의학회·대한예방치과학회와 함께 만든 ‘생활 속 자가 건강관리’를 참고하자. 두통, 어지럼증 등 일상에서 흔히 나타나는 47가지 증상의 자가 관리 방법과 병원 방문 기준이 정리되어 있다.Q. 구체적인 내용은 무엇인가?A. 자료는 기본 의학 정보와 행동 지침, 상황별 대응 방법을 단계별로 제시한다. 예를 들어, 어지럼증이 단순히 ‘빙 도는 느낌’ 정도라면 충분히 휴식을 취하며 경과를 관찰한다. 그러나 말이 어눌해지거나 호흡 곤란이 동반되는 경우에는 즉시 진료를 받아야 한다. 또한 턱관절 통증은 한국인 30%가 청소년기부터 청년기에 경험하고 장년층에 접어들면서 완화되는 경향이 있으나, 음식을 씹지 못할 정도로 통증이 심하다면 즉시 병원에 방문해야 한다.Q. 어디서 확인 가능한가?A. 국민건강보험공단 홈페이지의 ‘건강모아’→ ‘건강자료실’→ ‘자가건강진단’에서 PDF 및 전자책(E BOOK) 형태로 손쉽게 확인할 수 있다. 또한 네이버 클립 및 유튜브 채널에서도 짧은 영상을 제공하고 있어 필요 시 언제든지 참고할 수 있다.