제페토 할아버지의 공방으로 초대합니다… ‘피노키오전 : PLAY ＆ CREATE’ 11월 6일 개막

‘피노키오전 : PLAY ＆ CREATE’가 11월 6일 예술의전당 1101에서 막을 올린다, 공연 포스터. 사진 - EBN 제공

피노키오 첫 등장 145주년과 원작자 카를로 콜로디 탄생 200주년을 기념하는 특별 기획전 ‘피노키오전: PLAY ＆ CREATE’가 오는 11월 6일부터 내년 3월 14일까지 서울 서초구 예술의전당에서 열린다.EBN이 주최하고 복합문화예술공간 ‘1101’과 ㈜아트센터이다가 공동 주관하는 이번 전시는 1101 재개관 1주년을 기념해 마련됐다.이번 전시에서는 이탈리아, 영국, 프랑스, 미국 등 7개국 10여 명의 작가가 피노키오를 모티브로 한 80여 점의 다채로운 작품을 선보인다. 세계적인 일러스트레이터 로렌조 마토티(Lorenzo Mattotti), 우고 네스폴로(Ugo Nespolo), 안토니오 사우라(Antonio Saura) 등의 회화 및 디자인 작품이 출품되어, 각기 다른 문화적 배경을 지닌 작가들의 독창적인 시각과 해석을 한자리에서 감상할 수 있다.전시장 내부는 제페토 할아버지의 공방, 인형극장, 서커스 텐트 등 동화 속에 등장하는 주요 배경을 생생하게 재현해 몰입감을 더했다. 특히 단순한 작품 감상을 넘어 도슨트 해설과 함께 관람객 참여형 프로그램이 병행 운영된다. 관람객은 전시 공간 곳곳에서 선 그리기, 색상 표현, 신체 활동 등 5가지 연계 프로그램에 직접 참여하며 전시를 더욱 풍성하게 즐길 수 있다.전시는 전 연령 관람 가능하며 관람객 밀집을 방지하고 쾌적한 관람 환경을 조성하기 위해 회차별 사전예약제(프라이빗 투어 방식)로 운영된다. 1회 관람 소요 시간은 약 60분이다.[전시 개요]전시명: 피노키오전: PLAY ＆ CREATE주최·주관: EBN / 1101, ㈜아트센터이다전시 기간: 2026년 11월 6일(금) ~ 2027년 3월 14일(일)관람 시간: 오전 10시 30분 ~ 오후 6시 30분 (회차별 사전예약제 운영, 약 60분 소요)전시 장소: 예술의전당 1101 (지하 1층 비타민스테이션)문의: ㈜아트센터이다 (02-730-4360)정연호 기자