logo
메뉴 버튼
메뉴 버튼
닫기 버튼
logo

“갑자기 백혈병 진단” 걸그룹 출신 ‘28세’ 여배우 안타까운 근황

이정수 기자
이정수 기자
입력 2025 08 15 06:31 수정 2025 08 15 06:31
기사 소리로 듣기
다시듣기
류지원, 3개월째 백혈병 투병 고백
“3차 치료 중…조혈모세포 이식 남아”
류지원 인스타그램 캡처
류지원 인스타그램 캡처


그룹 굿데이 출신 배우 류지원(28)이 백혈병 진단을 받고 3개월째 투병 중이라는 근황을 밝혔다.

류지원은 14일 자신의 인스타그램에 “영문도 모르고 입원해 갑작스럽게 백혈병을 진단받은 지도 벌써 3개월이 지났다”며 치료받고 있는 사진 여러 장을 공개했다.

그는 “1·2차 치료를 무사히 받고 3차 치료를 받고 있다”며 “심각한 병이라고 생각이 들지 않을 정도로 무탈히 1·2차가 지나가서 감사한 마음뿐이다”라고 설명했다.

류지원은 이어 “병을 진단받고선 누구의 위로도 연락도 받고 싶지 않고 아주 깊은 수렁에 빠져 있었는데 가족, 친구, 소중한 사람들의 안부 연락과 걱정에 나도 맘이 많이 좋아지고 따뜻해졌다”고 말했다.

그러면서 “머리도 없고 살도 많이 찐 상태라서 꾸며진 모습만 비추는 일을 했던 내게도 너무 낯선 내 모습이 다른 사람한테는 어떻게 보일까 싶어 사진 한 장 올리기가 무서웠다”고도 했다.

류지원 인스타그램 캡처
류지원 인스타그램 캡처


류지원은 “그래도 이젠 용기 내서 사진과 글을 올리고, 나 이렇게 나름 잘 지내고 있다는 근황 정도는 올릴 수 있을 정도의 마음이 되어서 오랜만에 글을 올려본다”고 씩씩하게 말했다.

그는 끝으로 “아직 조혈모세포 이식이라는 큰 산이 남았지만 얼른 다 끝내고 나아서 원래의 나의 일상으로, 아니 아프기 전보다 더 건강한 모습으로 돌아가고 싶다”면서 “모두들 건강한 일상 보내기를”이라고 덧붙였다.

1997년생인 류지원은 2017년 그룹 굿데이로 데뷔하며 연예계에 발을 들였다. 2019년 굿데이 해체 이후 새로운 그룹 레드스퀘어와 아이리스로 차례로 재데뷔했다.

아이돌 활동 이후 배우로 전향해 JTBC 드라마 ‘아이돌’, 디즈니플러스(디즈니+) 드라마 ‘화인가 스캔들’ 등에 출연했다.

이정수 기자
  • 카카오 공유하기
  • 페이스북 공유하기
  • 트위터 공유하기
  • 네이버블로그 공유하기
  • 네이버밴드 공유하기
ⓒ 트윅, 무단 전재 및 재배포 금지
TodayBest

  1. 세상에 이런일이… MC 임성훈 아들 ‘런닝맨’ PD였다

    thumbnail - 세상에 이런일이… MC 임성훈 아들 ‘런닝맨’ PD였다

  2. 괴물 폭우에 ‘3억 벤츠’ 피해…심하은 “무서웠다. 다들 무사 귀가하길”

    thumbnail - 괴물 폭우에 ‘3억 벤츠’ 피해…심하은 “무서웠다. 다들 무사 귀가하길”

  3. ‘400m 절벽 차량 데이트’ 돌싱男女 추락사…알몸으로 발견됐다

    thumbnail - ‘400m 절벽 차량 데이트’ 돌싱男女 추락사…알몸으로 발견됐다

  4. “분당에 집 샀다”…송종국, 2002 월드컵 4강 포상금 공개, 얼마길래?

    thumbnail - “분당에 집 샀다”…송종국, 2002 월드컵 4강 포상금 공개, 얼마길래?

  5. 김희선·탁재훈, 팬들 놀라게 한 소식…“올해 안 목표”

    thumbnail - 김희선·탁재훈, 팬들 놀라게 한 소식…“올해 안 목표”

  6. “도와달라” 외치지 못한 청각장애女 필사의 도망…인도서 또 집단 성폭행

    thumbnail - “도와달라” 외치지 못한 청각장애女 필사의 도망…인도서 또 집단 성폭행
연예의 참견
더보기
여기 이슈 뉴스
더보기
갓생 살기
더보기
logo
서울특별시 중구 세종대로 124 | 대표전화 02) 2000-9006 | 청소년보호정책(책임자:김태균) 사이트맵
법인명 : (주)트윅24 | 등록번호 : 서울 아55158 | 등록일자 : 2023.11.08 | 발행일자 : 2023.07.03 | 발행인 : 김태균 | 편집인 : 김태균
문의 및 제보: twig24.ads@gmail.com

Copyright ⓒ TWIG24 All rights reserved