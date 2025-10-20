“기억하자, 이 중위”…온라인 반응 ‘폭발’한 軍 홍보영상 봤더니

지난 19일 공군 공식 유튜브 채널에 업로드된 ‘쏘다팝(LAUNCH POP)’ 영상 캡처

지난해 3월 공군 공식 유튜브 채널에 업로드된 ‘밤(BOMB)양갱’ 영상 캡처

넷플릭스 애니메이션 ‘케이팝 데몬 헌터스’(케데헌)의 삽입곡(OST)을 패러디해 만든 공군 홍보영상이 온라인상에서 화제다.지난 19일 공군 공식 유튜브 채널에는 ‘공군(ROKAF) - 쏘다팝(LAUNCH POP)’이라는 제목의 영상이 올라왔다. 케데헌 속 가상의 아이돌 그룹 ‘사자보이즈’의 노래 ‘소다팝’(SODA POP)을 배경음악으로 삼아 곡 제목의 ‘소다’를 ‘쏘다’(launch)로 바꿔 언어유희로 풀어냈다.영상에는 F-15K 슬램 이글과 같은 전투기와 공대지 미사일, 패트리어트 미사일 등 공군의 각종 무기 자산이 등장한다. 후렴 부분에는 미사일의 타격 장면이 담겼다. 배경음악을 뒤덮을 정도로 웅장한 폭발음과 대비되는 가사 내용을 자막에 실어 재미 요소를 더했다.영상이 공개되자 누리꾼들은 열띤 반응을 보였다. 댓글창에는 “내 세금이 옳게 쓰이고 있구나” “폭력적인 섬네일과 더 폭발적인 장면이 어우러진 영상” “이런 건 또 어디서 만들었나 봤더니 공군 공식 채널이었다” “이런 건 병(兵)이 생각했을까, 간부가 생각했을까” 등 긍정적인 후기가 쏟아졌다.영상 끝부분에 공개된 편집자의 이름을 들어 “기억하자, 중위 이한세” “이한세 중위님 칭찬합니다” 등 댓글을 남긴 누리꾼도 있었다.공군이 당대 인기 가요를 활용해 홍보영상을 만든 건 이번이 처음은 아니다.지난해 3월 공군은 가수 비비(BIBI)의 노래 ‘밤양갱’을 ‘BOMB(폭탄)양갱’으로 패러디한 영상을 유튜브에 올린 바 있다. ‘밤양갱’ 특유의 차분한 곡조를 배경으로 각종 공대지 미사일 타격 장면이 담겼는데, 해당 영상은 20일 기준 누적 조회수 270만회를 기록하는 기염을 토했다.정회하 인턴기자