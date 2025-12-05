logo
'음주 뺑소니' 복역 김호중, 성탄절 특사 가석방 심사 대상 올랐다

조희선 기자
조희선 기자
입력 2025 12 05 20:39 수정 2025 12 05 20:39
음주운전 뺑소니 사고를 내 실형을 받고 복역 중인 가수 김호중씨. 뉴시스
음주운전 뺑소니 사고를 내 실형을 받고 복역 중인 가수 김호중씨. 뉴시스


음주운전 뺑소니 사고로 실형을 선고받고 복역 중인 가수 김호중씨가 성탄절 특사 가석방 심사 대상에 오른 것으로 전해졌다.

5일 법조계에 따르면 김씨는 법무부 산하 가석방심사위원회의 성탄절 가석방 심사 대상에 이름을 올렸다. 김씨는 지난 5월 징역 2년 6개월의 실형이 확정된 뒤 소망교도소에서 수형 생활 중이다.

형법상 유기징역을 선고받은 자는 형기의 3분의 1이 지나면 가석방될 수 있다. 김씨는 나이와 범죄 동기, 죄명, 재범 위험성 등을 고려해 일정 조건이 되면 자동으로 가석방 심사 대상에 오르는 관련법에 따라 자동으로 대상이 됐다.

다만 음주운전 뺑소니 혐의를 고려하면 김씨의 가석방 여부는 불투명하다는 관측이 나온다.

김씨는 지난해 5월 9일 오후 11시 44분쯤 서울 강남구 압구정로에서 술을 마시고 차를 몰다 중앙선을 침범해 반대편 도로 택시와 충돌한 뒤 달아나고, 매니저에게 대신 자수시킨 혐의(특정범죄 가중처벌법상 위험운전치상 등)로 구속기소 됐다.

음주운전 사실을 부인한 김씨는 사고 열흘 만에 범행을 시인했다.

조희선 기자
ⓒ 트윅, 무단 전재 및 재배포 금지
