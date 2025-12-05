logo
‘8000원 보상’하더니…써브웨이 그 접시, 중금속 검출됐다

김소라 기자
김소라 기자
입력 2025 12 05 16:48 수정 2025 12 05 16:48
식약처 조사 결과 카드뮴 기준치 초과 검출
중국 광저우서 수입…“수입사 거짓 신고”

써브웨이가 증정한 접시의 프린팅이 음식에 묻어나거나 벗겨진다는 후기가 올라왔다. SNS 캡처
써브웨이가 증정한 접시의 프린팅이 음식에 묻어나거나 벗겨진다는 후기가 올라왔다. SNS 캡처


고객들에게 증정한 접시의 품질 문제가 발생한 샌드위치 프랜차이즈 써브웨이가 해당 접시를 사용한 고객들에게 ‘사용 중단’을 당부하고 보상을 약속한 가운데, 해당 접시에서 중급속이 기준치를 초과해 검출돼 회수 조치가 내려졌다.

식품의약품안전처는 지난 4일 보도자료를 내고 수입식품 등 수입판매업체인 ‘에스알지(SRG)’가 수입해 판매한 ‘식탁용 유리제품(OPAL GLASSWARE)’에서 중금속에 해당하는 카드뮴이 초과 검출돼 해당 제품에 대해 판매 중단 및 회수 조치한다고 밝혔다.

해당 접시는 써브웨이가 지난달 18일부터 24일까지 겨울 신메뉴 ‘랍스터 샌드위치 컬렉션’을 구매한 고객에게 선착순으로 증정한 접시다. 에스알지는 중국 광저우에 있는 제조사에서 해당 접시 16만개를 수입했다.

흰색의 원형 접시에는 랍스터 그림이 프린팅돼 있었는데, 해당 접시에 음식을 담아 먹거나 설거지하는 과정에서 그림이 벗겨졌다는 주장이 소셜미디어(SNS)에서 잇따랐다.

한 고객은 SNS에 “접시에 피자를 담고 핫소스를 뿌렸더니 프린팅이 지워졌다”고 설명했고, 또 다른 고객은 “설거지를 하니 그림이 녹아내렸다. 랍스터 그림 뿐 아니라 초록색 테두리 그림도 사라지기 시작했다”라고 말했다.

써브웨이 측은 사은품 제공을 중단하고 사은품을 받은 고객들에게 8000원 상당의 상품권을 제공하겠다고 밝혔다.


써브웨이가 증정한 접시의 프린팅이 음식에 묻어나거나 벗겨진다는 후기가 올라왔다. SNS 캡처


중앙일보에 따르면 식약처는 관련 언론 보도가 나온 직후인 지난달 24일 자체 판단에 따라 조사에 착수했다.

경인지방식약청의 조사 결과 해당 접시에서는 카드뮴이 기준치(0.7 ㎍/㎠ 이하)를 초과한 5.3 ㎍/㎠, 4.6 ㎍/㎠, 4.2 ㎍/㎠가 각각 검출됐다.

식약처는 또한 에스알지가 해당 접시를 수입해 신고할 때 정밀검사를 피하기 위해 수입신고 이력이 있는 타사 제품 사진을 거짓으로 제출한 사실이 확인돼 행정처분과 고발 등의 조치에 나설 예정이라고 설명했다.

김소라 기자
