극장에서 흥나면 “마이 리틀 소다팝” 떼창 가능…한국도 ‘케데헌’ 싱어롱 깜짝 상영

케이팝 데몬 헌터스. 넷플릭스

지난 8월 북미 극장가에서 케이팝 데몬 헌터스 싱어롱 특별 상영이 진행됐다. 사진은 영화관에서 관객들이 노래를 따라부르며 춤추는 모습. 유튜브 채널 ‘TylerDisneyOfficial’ 영상 갈무리

넷플릭스 애니메이션 영화 ‘케이팝 데몬 헌터스’(케데헌)가 국내 극장에서 ‘싱어롱’(Singalong·따라부르기) 형식으로 3일간 특별 상영된다.CJ CGV는 오는 31일부터 다음달 2일까지 케이팝 데몬 헌터스 싱어롱 버전을 단독 특별 상영한다고 22일 밝혔다. 상영관은 서울 CGV 용산아이파크몰 등 전국 100여 극장이다. 싱어롱은 관객이 영화 속 OST를 직접 따라부를 수 있는 상영 형태를 뜻한다.다양한 이벤트도 준비됐다. 극 중 걸그룹 ‘헌트릭스’와 보이그룹 ‘사자보이즈’ 팬들이 각 팀을 응원하는 행사인 ‘팬덤 대전 상영회’도 예정됐다. 영화를 관람한 고객에게는 A3 사이즈의 한정판 포스터가 선착순으로 증정된다. CGV 용산아이파크몰에는 영화 속 캐릭터를 콘셉트로 한 포토존도 운영된다.이번 싱어롱 특별 상영은 오는 31일 핼러윈데이를 맞아 넷플릭스가 기획한 전세계 특별 상영의 일환이다. 한국을 포함해 북미, 영국, 스페인, 브라질, 멕시코, 호주 등에서 같은 기간 싱어롱 상영이 이뤄진다.앞서 케데헌은 지난 8월 북미 극장가에서 싱어롱 특별 상영을 진행한 바 있다. 북미 1750여 극장에서 이틀간 한정 상영됐고, 1100여 상영관에서 매진을 기록했다. 미국 현지 매체는 넷플릭스가 싱어롱 상영회를 통해 이틀간 1600만~1800만 달러(약 228억원~257억원)의 티켓을 판매해 전체 개봉 영화 중 1위를 차지했다고 추정했다.한국에서도 지난달 제30회 부산국제영화제에서 싱어롱 특별 상영회를 국내 최초로 열었는데, 당시 700석에 달하는 객석이 매진됐다.케이팝 데몬 헌터스의 국내 싱어롱 특별 상영 예매 및 이벤트 관련 자세한 사항은 CGV 모바일 앱이나 홈페이지에서 확인할 수 있다.최종범 인턴기자