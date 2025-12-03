“여친 옆자리로 바꿔달라” 2시간 난동부린 승객…항공기 결국 회항

일본발 중국행 비행기서 男 승객 난동

회항 후 경찰 인계

한 남성이 여자친구와 같이 앉게 자리를 바꿔달라며 기내에서 난동을 부려 비행기가 긴급 회항하는 일이 발생했다. 데일리메일 캡처

스프링항공 재팬 제공

한 남성이 여자친구와 같이 앉게 자리를 바꿔달라며 기내에서 난동을 부려 비행기가 긴급 회항했다.2일(현지시간) 데일리메일 등 외신에 따르면 지난 1일 오후 7시 43분 일본 도쿄 나리타국제공항을 출발해 중국 상하이 푸동공항으로 향하던 스프링항공 IJ005편이 이륙 약 1시간 40분 만에 다시 나리타 공항으로 돌아왔다.이날 한 남성 승객 A씨가 여자친구와 함께 앉기 위해 좌석 변경을 요청했지만 해당 좌석 승객이 이를 거절하면서 소란이 시작됐다.승무원은 A씨에게 상하이에 도착하기까지 3시간의 비행 동안 원래 배정된 자리에 앉아있어야 한다고 말했다. 그러나 A씨는 이를 받아들이지 못하며 승무원과의 말다툼으로 번졌고 실랑이는 거의 2시간 동안 이어졌다.결국 승무원들은 경찰에 연락했고 조종사들은 상하이 도착이 30분밖에 남지 않은 상황에서 긴급 회항했다. 착륙 후 A씨는 경찰에 인계됐다. 그의 국적은 알려지지 않은 상태다.밤늦게 공항에 도착한 다른 승객들은 다음 날 오전 10시 대체 비행기를 타기 위해 공항 의자에서 잠을 청해야 했다.승객들은 현지 매체에 항공사가 1만엔(약 9만 5000원)의 보상만 해줬을 뿐 숙박은 제공하지 않았다고 밝혔다.한 승객은 “우리는 상하이 착륙까지 30분 밖에 남지 않았었다”며 “매우 답답했다. 그가 진정했다면 목적지에 도착했을 것”이라고 토로했다.앞서 지난달 2일 홍콩 저가항공 HK 익스프레스에서도 남자친구와 떨어져 앉기 싫다며 좌석 변경을 요구한 여성 승객이 승무원에게 고성을 지르고 몸싸움을 벌이다 기내에서 강제 하차당한 사건이 발생했다. 이 과정에서 항공편은 70분 넘게 이륙이 지연됐고 다른 승객들이 큰 불편을 겪었다.이보희 기자