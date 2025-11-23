케데헌 ‘오스카상 후보’ 올랐다…경쟁할 장편 애니메이션 명단 보니

케이팝 데몬 헌터스. 넷플릭스

오스카 제공

넷플릭스 애니메이션 영화 ‘케이팝 데몬 헌터스’가 영화계 최고 권위인 오스카상 후보 자격을 갖춘 작품 명단에 이름을 올렸다.미국 영화예술과학아카데미(AMPAS)는 지난 21일(현지시간) 제98회 아카데미(오스카상) 시상식 장편 애니메이션 영화 부문 후보 자격을 갖춘 작품 35편의 목록을 공개했다.케이팝 데몬 헌터스는 지난 6월 미국 뉴욕과 로스앤젤레스, 샌프란시스코에서 소규모로 극장 개봉을 진행해 오스카상 후보 자격 요건을 충족했다.이번 오스카 시상식 장편 애니메이션 부문에는 케이팝 데몬 헌터스를 비롯해 일본 애니메이션 ‘극장판 귀멸의 칼날: 무한성편’, ‘극장판 체인소 맨: 레제편’과 월트디즈니가 제작한 ‘엘리오’, ‘주토피아2’ 등이 후보로 올랐다.제98회 아카데미 애니메이션 부문 공식 후보작은 내년 1월 22일 발표된다. 시상식은 그로부터 두 달 뒤인 3월 15일에 열린다.AP통신 등 미국 언론은 장편 애니메이션 부문과 주제가상 부문에서 케이팝 데몬 헌터스가 수상할 가능성이 크다고 전망하고 있다.다만 케이팝 데몬 헌터스는 영국 아카데미(BAFTA) 영화상 수상 후보 명단에 오르지 못했다. BAFTA는 ‘총 7일 동안 영국 내에서 10회 이상 상영된 상업영화’라는 최소 요건을 충족하지 못했다는 이유로 케이팝 데몬 헌터스를 영화상 후보에서 제외했다.소니 픽처스 애니메이션과 한국계 캐나다 감독 메기 강이 함께 만든 케이팝 데몬 헌터스는 K팝 그룹이자 퇴마사인 ‘헌트릭스’가 악령을 물리치고 세상을 구하는 이야기다.지난 6월 공개 이후 넷플릭스 콘텐츠 가운데 최초로 누적 시청 수 3억회를 넘기는 기록을 세웠다. 지금까지 공개된 넷플릭스 영화·쇼 콘텐츠를 통틀어 가장 높은 수치로, 역대 1위였던 ‘오징어 게임’(2억 6520만회)을 넘어섰다.최종범 인턴기자