“먹을래?” 인니 남성이 버스 안 韓여학생들 성희롱…불법 촬영까지

인도네시아 국적 남성이 버스 안에서 한국 여학생들을 상대로 성적인 의미가 담긴 발언을 하고 그 장면을 불법 촬영한 사실이 알려져 논란이 일고 있다.지난 20일 온라인 커뮤니티와 엑스(X·옛 트위터) 등에는 인도네시아 국적 남성 A씨가 버스 안에서 여학생들에게 말을 거는 모습이 담긴 영상이 공유됐다.영상에서 A씨는 학생들에게 인도네시아어로 “Ni cilor mau”라고 물었다. ‘cilor’는 타피오카 전분과 달걀 등을 섞어 만든 인도네시아의 길거리 간식이다. 이 말을 직역하면 “간식 먹을래?”라는 뜻이다.다만 일부에서는 해당 표현이 속어로 ‘coli’(자위)를 연상시킬 수 있는 말장난이라며 성적인 의도가 담긴 것이라는 의혹을 제기했다.여학생들이 뜻을 이해하지 못하고 당황하자, 남성은 한국인을 흉내 내며 “I don’t speak English”라고 말해 비하하는 장면도 영상에 담겼다. 이러한 장면은 당사자들의 동의 없이 촬영돼 게시된 것으로 알려졌다.논란이 확산하면서 남성의 신상 일부도 온라인을 통해 알려졌다. 현재 남성의 SNS 계정은 삭제된 상태다. 그는 국내 한 축산업체에 재직 중인 것으로 전해졌고, 누리꾼들은 해당 업체에 항의 메일을 보내기 시작했다.이에 업체 대표는 직접 사과했다. 대표는 “저희 직원으로 인해 큰 불쾌감과 상처를 입으신 점에 대해 진심으로 깊은 사과의 말씀을 올린다”며 “이를 묵과하지 않고 용기 내어 상세히 알려주셔서 감사하다”고 밝혔다.이어 “저희 기업은 이번 사안을 매우 엄중하게 받아들이고 있다”며 “언급하신 부적절한 언행은 저희 기업의 가치와 운영 방침에 정면으로 어긋나는 행위”라고 강조했다.그러면서 “제보 내용을 바탕으로 즉시 사실관계를 확인하고 있으며 사내 내부 규정과 인사 원칙에 따라 단호히 조처할할 예정”이라며 “향후 이런 불미스러운 일이 재발하지 않도록 전 직원을 대상으로 한 윤리 교육과 조직 문화 점검을 더 강화하겠다”고 덧붙였다.하승연 기자