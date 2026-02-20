logo
30대女, 심야에 BB탄 소총 들고 배회하다 남성 겨눠…긴급 체포

이보희 기자
입력 2026 02 20 11:15 수정 2026 02 20 12:01
시흥서 30대女, 일면식 없는 남성 수초간 겨눠
경찰에 “재미있을 것 같아서” 범행 이유 진술
총 습득 경위 등 조사…응급입원 조처도 고려

경찰 자료사진. 연합뉴스
경찰 자료사진. 연합뉴스


심야에 BB탄 소총을 들고 도심을 배회하다가 모르는 사람을 위협한 30대 여성이 경찰에 붙잡혔다.

20일 경기 시흥경찰서는 특수협박 혐의로 A씨를 준현행범으로 체포해 조사하고 있다고 밝혔다.

A씨는 이날 오전 1시 10분쯤 시흥시 정왕동의 한 거리에서 85㎝ 길이의 BB탄 소총을 들고 돌아다니다가 주차된 차 안에 있던 30대 남성 B씨를 겨누는 등 위협한 혐의를 받고 있다.

A씨와 B씨는 모르는 사이이며, A씨는 수초간 총을 겨누다가 다른 행위 없이 자리를 뜬 것으로 파악됐다.

신고를 받고 출동한 경찰은 폐쇄회로(CC)TV 등으로 동선을 역추적해 같은 날 오전 1시 40분쯤 인근 자택에 있던 A씨를 체포했다.

A씨는 범행 당시 술에 취한 상태였다. 경찰에 연행된 뒤에도 “재미있을 것 같아서 범행했다” 등 이해하기 어려운 진술을 반복한 것으로 전해졌다.

경찰은 A씨를 상대로 구체적인 범행 경위를 조사하고 있으며 A씨가 소지한 BB탄 소총의 재원과 습득 경위도 함께 살피고 있다. 또한 A씨에 대한 응급입원 조처도 고려하고 있는 것으로 전해졌다.

이보희 기자
ⓒ 트윅, 무단 전재 및 재배포 금지
