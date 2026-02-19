“171만원 고급호텔 ‘17원’에 예약했어요”…유명 관광지 ‘발칵’ 무슨 일?

호텔 관련 이미지. 기사와 직접적인 관련 없음. 아이클릭아트

스페인에서 한 남성이 호텔 예약 웹사이트를 해킹해 고급 호텔을 헐값에 예약하고 투숙한 혐의로 체포되는 일이 일어났다.18일(현지시간) AFP 통신 등에 따르면 스페인 경찰은 상습적으로 호텔 예약 웹사이트를 해킹해 고급 호텔을 헐값에 예약, 투숙한 혐의로 20세 남성을 체포했다.스페인 국적인 이 남성은 숙박료가 제대로 결제된 것처럼 보이도록 전자 결제 플랫폼의 인증 절차를 변경하는 방식으로 웹사이트 결제 시스템을 조작한 혐의를 받고 있다.해당 남성은 이 같은 방법으로 최고 1000유로(약 171만원)에 달하는 고급 호텔 객실 비용으로 적게는 0.01유로(17원)만 지불한 것으로 나타났다.스페인 경찰은 “이번 사이버 공격은 결제 인증 시스템을 변경하기 위해 설계됐다”며 “이런 방법을 사용한 범죄 적발은 처음”이라고 전했다.경찰 수사는 온라인 예약 웹사이트에서 수상한 거래가 있었다고 신고하면서 시작됐다.이 같은 거래는 처음에는 맞게 완료된 것으로 보이다가 며칠 지나 결제 플랫폼이 업체 측에 실제로 지불된 금액을 이체하면서 발견된 것으로 전해졌다.이 남성은 체포 당시 마드리드의 한 고급 호텔에서 4박에 총 4000유로(약 685만원) 상당의 숙박을 예약해 머물고 있었던 것으로 알려졌으며, 미니바에 있는 술을 마시고 술값도 계산하지 않았다고 한다.남성이 해당 호텔에서 여러 차례 숙박하며 입힌 손해는 2만 유로(약 3430만원)를 넘는 것으로 알려졌다. 한 매체는 해당 남성이 과거 카나리 제도에서도 고급 호텔에 숙박한 뒤 체포된 적이 있었다고 보도했다.하승연 기자