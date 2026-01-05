logo
메뉴 버튼
메뉴 버튼
닫기 버튼
logo

‘오징어 게임 3’, 美 크리틱스 초이스 외국어 시리즈 작품상 수상

입력 2026 01 05 14:46 수정 2026 01 05 14:46
기사 소리로 듣기
다시듣기
‘오징어 게임3’
‘오징어 게임3’


‘오징어 게임3’가 미국 크리틱스초이스 시상식에서 외국어 시리즈 작품상을 받았다.

넷플릭스 시리즈 ‘오징어 게임3’는 4일(현지 시각) 미국 로스앤젤레스(LA) 샌타모니카에서 열린 31회 크리틱스초이스 시상식에서 ‘아카풀코’ ‘이쿠사가미:전쟁의 신’ ‘무솔리니:세기의 아들’ ‘아무도 우리를 보지 않을 때’ 등을 제치고 외국어 시리즈 작품상을 손에 넣었다.

‘오징어 게임’ 시리즈가 이 행사에서 상을 받은 건 이번이 네 번째다. 2022년 외국어 시리즈 작품상과 드라마 시리즈 부문 남우주연상(이정재)를, 지난해 ‘오징어 게임2’가 외국어 시리즈 작품상을 차지했다.

이 시상식은 크리틱스초이스협회(CCA)가 주관한다. 이 단체엔 북미 방송·영화 비평가·기자 약 600명이 소속돼 있다.

뉴시스
  • 카카오 공유하기
  • 페이스북 공유하기
  • 트위터 공유하기
  • 네이버블로그 공유하기
  • 네이버밴드 공유하기
ⓒ 트윅, 무단 전재 및 재배포 금지
Q.
기사를 끝까지 읽으셨나요? 이제 AI 퀴즈로 기사의 핵심을 점검해보세요.
‘오징어 게임3’가 받은 상의 부문명은?
TodayBest

  1. 임영웅, 대전 공연 ‘성심당’ 보냉백 줄줄이…또 ‘역대급 배려’ 화제

    thumbnail - 임영웅, 대전 공연 ‘성심당’ 보냉백 줄줄이…또 ‘역대급 배려’ 화제

  2. 김수용, 담배 피우다 쓰러졌다…“병원 이송 중 2차 심정지”

    thumbnail - 김수용, 담배 피우다 쓰러졌다…“병원 이송 중 2차 심정지”

  3. 전현무·한혜진, 다시 만난다…새해부터 ‘반가운 소식’

    thumbnail - 전현무·한혜진, 다시 만난다…새해부터 ‘반가운 소식’

  4. 캄보디아 길거리 떠도는 중국 女 인플루언서…처참한 모습에 네티즌 ‘경악’

    thumbnail - 캄보디아 길거리 떠도는 중국 女 인플루언서…처참한 모습에 네티즌 ‘경악’

  5. ‘골든 대참사’ 악플 폭탄…소향 “제가 다 망쳤어요”

    thumbnail - ‘골든 대참사’ 악플 폭탄…소향 “제가 다 망쳤어요”

  6. 1400만 유튜버, 8년 만에 ‘활동 중단’ 선언…이유 직접 밝혔다

    thumbnail - 1400만 유튜버, 8년 만에 ‘활동 중단’ 선언…이유 직접 밝혔다
연예의 참견
더보기
여기 이슈
더보기
갓생 살기
더보기
logo
서울특별시 중구 세종대로 124 | 대표전화 02) 2000-9006 | 청소년보호정책(책임자:김태균) 사이트맵
법인명 : (주)트윅24 | 등록번호 : 서울 아55158 | 등록일자 : 2023.11.08 | 발행일자 : 2023.07.03 | 발행인 : 김태균 | 편집인 : 김태균
문의 및 제보: twig24.ads@gmail.com

Copyright ⓒ TWIG24 All rights reserved