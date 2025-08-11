logo
메뉴 버튼
메뉴 버튼
닫기 버튼
logo

이민우 “싱글맘과 사귄지 3개월 만에 양양 가서 임신”

입력 2025 08 11 07:44 수정 2025 08 11 07:44
기사 소리로 듣기
다시듣기
신화 이민우와 예비신부. KBS 2TV ‘살림남’ 방송 캡처
신화 이민우와 예비신부. KBS 2TV ‘살림남’ 방송 캡처


그룹 신화 멤버 이민우가 약혼자의 임신 소식을 전했다.

이민우는 9일 방송된 KBS 2TV 예능 ‘살림하는 남자들 시즌2’에서 “약혼녀가 홑몸이 아니다. 배 속에 아이가 있다”며 현재 예비 신부가 임신 중이라고 밝혔다.

방송에 따르면 약혼자는 재일교포 3세로, 이혼 후 딸을 키우고 있는 싱글맘이다. 두 사람은 2013년 지인 모임에서 처음 만나 2018년까지 연락을 이어갔으며, 오랜만에 재회해 연인으로 발전했다. 양양 여행 중 아이가 생겨 태명을 ‘양양’으로 지었다고도 전했다.

이민우가 부모님과 함께 살고 있는 집에 약혼자와 그의 딸이 들어오도록 설득하는 과정, 그리고 집·교육 문제 등 현실적인 고민을 털어놓는 모습도 방송에 담겼다. 그는 “부모님을 위해서라도 아이를 한국에서 낳는 게 맞다고 생각한다”며 가족과 함께 살고 싶은 바람을 밝혔다.

1998년 신화로 데뷔한 이민우는 ‘브랜드 뉴’, ‘퍼펙트 맨’ 등 다수의 히트곡을 남겼다. 화가로도 활동하며 지난 6월 첫 개인전 ‘퓨리즘(PURISM)’을 열었다. 그는 지난달 인스타그램을 통해 “오랜 시간 알고 지낸 소중한 인연과 한 가족이 되기로 했다”며 결혼 소식을 전한 바 있다.

뉴스24
  • 카카오 공유하기
  • 페이스북 공유하기
  • 트위터 공유하기
  • 네이버블로그 공유하기
  • 네이버밴드 공유하기
ⓒ 트윅, 무단 전재 및 재배포 금지
TodayBest

  1. “연대 김태희였다” 대학생 시절 사진 공개한 아나운서

    thumbnail - “연대 김태희였다” 대학생 시절 사진 공개한 아나운서

  2. 이민우 “싱글맘과 사귄지 3개월 만에 양양 가서 임신”

    thumbnail - 이민우 “싱글맘과 사귄지 3개월 만에 양양 가서 임신”

  3. ‘7일 황금연휴’ 추석, 사흘 더 쉴까…임시공휴일 지정 기대감에 ‘들썩’ vs “너무 길어

    thumbnail - ‘7일 황금연휴’ 추석, 사흘 더 쉴까…임시공휴일 지정 기대감에 ‘들썩’ vs “너무 길어

  4. 美 레스토랑에서 ‘비매너’ ‘민폐’ 뭇매…이시영 “불편하셨던 분들께 죄송한 마음”

    thumbnail - 美 레스토랑에서 ‘비매너’ ‘민폐’ 뭇매…이시영 “불편하셨던 분들께 죄송한 마음”

  5. 윤시윤 “방귀 받아들이기 힘들다”…서장훈도 식겁한 결벽증

    thumbnail - 윤시윤 “방귀 받아들이기 힘들다”…서장훈도 식겁한 결벽증

  6. 모기기피제 일부 발암 가능물질 검출…75%서 알레르기 성분

    thumbnail - 모기기피제 일부 발암 가능물질 검출…75%서 알레르기 성분
연예의 참견
더보기
여기 이슈 뉴스
더보기
갓생 살기
더보기
logo
서울특별시 중구 세종대로 124 | 대표전화 02) 2000-9006 | 청소년보호정책(책임자:김태균) 사이트맵
법인명 : (주)트윅24 | 등록번호 : 서울 아55158 | 등록일자 : 2023.11.08 | 발행일자 : 2023.07.03 | 발행인 : 김태균 | 편집인 : 김태균
문의 및 제보: twig24.ads@gmail.com

Copyright ⓒ TWIG24 All rights reserved