“가슴필러만 천만원어치” 성형에 ‘1억’ 넘게 쓴 이세영 근황

코미디언 이세영이 성형 수술에 쓴 비용으로 “벤츠 가장 좋은 클래스 한 대 정도”라고 답해 놀라움을 자아냈다. 유튜브 채널 ‘나무미키 흥신소’

코미디언 이세영이 성형 수술에 쓴 비용으로 “벤츠 가장 좋은 클래스 한 대 정도”라고 답해 놀라움을 자아냈다.24일 유튜브 채널 ‘나무미키 흥신소’에는 ‘성형에 1억 써서 미녀 된 개그우먼 이세영! 죽다 살아난 성형부작용!’이라는 제목의 영상이 공개됐다.이세영은 이날 영상에서 쌍꺼풀, 코, 가슴 수술 등 그동안 다양한 시술을 받아왔다고 밝혔다.그는 “조금씩 성형을 해왔는데 더 할지 말지 고민 중이다. 이 얼굴로 이십몇 년 살아왔으니 다른 얼굴로도 남은 인생을 살아보고 싶어 성형을 했다”며 “예전 얼굴과 달라지고 싶었다”고 말했다.이세영은 가슴 필러 시술로 인한 부작용을 고백하기도 했다.그는 “비키니를 입어야 했는데 너무 말라 가슴이 없었다. 그래서 필러를 1000만원어치 넣었다”며 “운동하다가 바벨에 부딪힌 뒤 사흘쯤 지나자 가슴 한쪽이 내려앉기 시작했다. 시간이 지날수록 더 흘러내리더라. 그때는 너무 심각해서 넥타이로 묶고 다녔다”고 회상했다.결국 이세영은 수술을 통해 필러를 제거했고, 보형물로 재수술을 받아 현재는 만족스러운 상태라고 했다.이세영은 지금에서야 웃으며 이야기할 수 있지만 당시에는 큰 충격이었다고 덧붙였다. 그는 “결국 1000만원어치 필러를 하수구로 흘려보냈다”고 말해 안타까움을 자아냈다.이세영은 성형에 사용한 총비용을 묻는 질문에는 “벤츠 가장 좋은 클래스 한 대 정도 가격”이라며 1억원 이상을 썼음을 솔직하게 고백해 놀라움을 안겼다.뉴스24