윤민수, 이혼까지 간 진짜 이유 “일주일에 한번도 ‘이것’ 없어”

SBS ‘미운우리새끼’ 방송화면

윤민수의 전처이자 윤후 모친인 김민지씨 인스타그램

가수 윤민수가 지난달 31일 방송된 SBS 예능 프로그램 ‘미운 우리 새끼’에서 결혼 생활과 이혼에 얽힌 솔직한 심정을 털어놨다. 이날 방송에는 MBC ‘아빠! 어디가?’를 통해 인연을 맺은 배우 이종혁과의 만남도 함께 담겼다.이종혁이 “후(아들)가 미국에 가면 아내와 단둘이 집에 있는 게 이상하지 않냐”고 묻자, 윤민수는 “예전에도 가족끼리 밥을 같이 먹지 않았다”며 “생각해보면 일주일에 한 번이라도 가족끼리 밥 먹으며 대화를 했어야 했는데, 그걸 못한 게 후회된다. 그렇게만 했어도 지금처럼 되진 않았을 거다”라고 말했다.또한 윤민수는 이혼 과정에서 겪은 심리적 어려움도 전했다. 그는 “옛날에도 상담을 받아본 적 있는데, 작년에 안 좋은 일이 있어서 다시 갔다. 불안 증세가 심해 약을 먹고 있다. 잠도 잘 못 자서 수면제도 먹는다”며 “어릴 때부터 가장 노릇을 했고, 나이가 들면서 ‘언제까지 이 일을 할 수 있을까’ 하는 불안이 크다. 이제는 온전히 나를 위해 에너지를 써야겠다는 생각이 든다”고 고백했다.이후 타로점을 보러 간 그는 아들 윤후의 속마음을 묻기도 했다. 타로 해석가는 “부모님의 이혼을 응원한 건 사실에 가깝다. 모두가 행복해졌으면 한다는 마음”이라고 전했으며 “윤후가 아버지의 최근 모습에 다소 당황하고 서운해하는 감정도 있다”고 해석했다.이에 윤민수는 “솔직히 일반적인 아빠는 아니다. 친구처럼 지내는 관계인데, 내가 좀 지나쳤다고 느낄 수 있다. 철없어 보일 수 있다”고 반성했다. 이종혁은 “오히려 윤후가 너보다 더 철이 들었을 수 있다”고 짚었고, 윤민수도 이에 공감하며 아들의 성숙함을 인정했다.뉴스24