곽튜브, 결혼식 후 피로연 사진…♥공무원 신부 어딨나보니

입력 2025 10 21 06:49 수정 2025 10 21 06:49
곽튜브 인스타그램
곽튜브 인스타그램


곽튜브 결혼식 사진. 곽튜브 인스타그램 캡처
곽튜브 결혼식 사진. 곽튜브 인스타그램 캡처


유튜버 겸 방송인 곽튜브(본명 곽준빈)가 결혼식 피로연 현장을 공개했다.

곽튜브는 20일 자신의 인스타그램에 “전설들의 피로연 #결혼식”이라는 글과 함께 사진을 게재했다. 공개된 사진 속에는 곽튜브가 유튜브를 통해 인연을 맺은 어몽, 오리뽀, 미나미 등 동료 크리에이터들과 함께 환하게 웃고 있는 모습이 담겼다.

이날 곽튜브의 아내는 일정상 피로연에 참석하지 못한 것으로 알려졌다. 대신 곽튜브는 “지금의 나를 만들어준 소중한 인연들과 함께한 자리”라며 감사의 마음을 전했다.

사진을 본 네티즌들은 “라인업 미쳤다” “결혼 진심으로 축하해요” “감동적이다” “돈가스 형님 반갑네요” 등 다양한 반응을 보였다.

한편 곽튜브는 지난 11일 5세 연하의 비연예인과 결혼식을 올렸다. 그의 아내는 지방 공무원으로, 현재 임신 중인 것으로 알려졌다.

뉴스24
ⓒ 트윅, 무단 전재 및 재배포 금지
