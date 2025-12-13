logo
‘붕어빵 딸’ 깜짝 공개?…‘48세 미혼’ 전현무, 자녀 계획 밝혔다

입력 2025 12 13 08:48 수정 2025 12 13 08:53
MBN·채널S·SK브로드밴드 공동 제작 예능 ‘전현무계획3’ 방송화면 캡처
MBN·채널S·SK브로드밴드 공동 제작 예능 ‘전현무계획3’ 방송화면 캡처


방송인 전현무(48)가 자녀 계획에 대해 언급해 눈길을 끌고 있다.

지난 12일 방송된 MBN·채널S·SK브로드밴드 공동 제작 예능 ‘전현무계획3’ 9회에서는 방송인 전현무, 곽튜브(곽준빈), 가비가 강원도 홍천의 고추장 돼지갈비 맛집을 찾았다.

이날 전현무는 “홍천 하면 떠오르는 음식이 있다”며 화로에 바로 구워내는 ‘고추장 돼지갈비’ 맛집으로 향했다.

전현무는 된장 소면을 주문하며 “가비씨는 결혼도 안 했는데 자녀 계획이 있다고 들었다”며 ‘2세 질문’을 슬쩍 던졌다.

이에 미혼인 가비는 “큰 가족이 좋다”며 아이 다섯 명을 언급했다. 가비는 “다섯 명 낳으려면 지금부터 열심히 해야 한다”며 웃었다.

이에 전현무는 “뭘 열심히 하지?”라고 중얼거려 웃음을 자아냈다. 혼전임신으로 결혼 소식을 알렸던 곽튜브는 “축복은 갑자기 찾아온다. 원래 허니문 베이비 계획이었다”며 경험담을 털어놨다.

분위기가 무르익자 가비는 전현무에게 직접 자녀 계획을 질문했다. 전현무는 잠시 당황한 뒤 “신선한 질문이다”라며 “내 판타지는 딸이다. 정말 갖고 싶다”고 솔직하게 밝혔다.

곽튜브가 “전현무 닮은 딸이면 귀여울 것 같다. 눈은 예쁠 것 같다”고 덧붙이자 전현무는 흡족한 미소를 지었다.

제작진은 인공지능(AI)으로 구현한 ‘전현무의 가상 딸 사진’을 공개해 폭소를 유발했다. 화면에는 ‘어머님은 누구니’라는 자막까지 더해졌다.

