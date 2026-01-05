김수용, 담배 피우다 쓰러졌다…“병원 이송 중 2차 심정지”

김수용 사고 당시 현장 사진. 김숙TV 캡처

개그맨 김수용. MBN ‘동치미’ 방송화면 캡처

개그맨 김수용이 급성 심근경색으로 쓰러진 뒤 병원 이송 과정에서 2차 심정지를 겪었던 당시의 긴박한 상황이 공개됐다.3일 방송된 MBN ‘속풀이쇼 동치미’에는 김수용이 심정지로 쓰러졌을 당시 현장에 출동했던 가평소방서 구급대원들이 출연해 당시 상황을 전했다.구급대원은 “신고를 받고 약 8분 만에 현장에 도착했는데, 김수용은 실외 잔디밭에서 의식을 잃은 채 심정지 상태였다”고 설명했다. 당시 김수용은 김숙, 임형준과 함께 캠핑 관련 유튜브 콘텐츠 촬영을 준비하던 중 급성 심근경색으로 쓰러진 것으로 전해졌다.구급대원은 “현장 도착 당시 임형준이 심폐소생술을 시행 중이었고, 김숙도 옆에서 도움을 주고 있었다”며 “병원까지 이동 시간이 30~40분가량 소요돼 지도 의사의 판단에 따라 현장에서 약 30분간 심폐소생술을 진행한 뒤 이송하기로 했다”고 밝혔다.이어 “제세동기를 약 8회 사용했고, 20분 넘게 가슴 압박을 이어갔다”며 “보통 5분 내 의식이 돌아오는데, 상당히 드문 상황이라 한때는 희망이 없다고 느꼈다”고 당시를 떠올렸다.그러나 구급대원들은 포기하지 않았다. 지도 의사의 지시에 따라 약물을 투여한 뒤 약 10분 후 김수용의 심장이 다시 뛰기 시작했고, 현장에서 소생에 성공했다. 이후 병원으로 이송하던 중 2차 심정지가 발생했으나, 즉시 심폐소생술을 재개해 2~3분 만에 다시 의식을 회복한 것으로 전해졌다.구급대원은 “심정지 환자는 언제든 재발 가능성이 있어 즉각적인 대응이 중요하다”며 “다행히 이후 추가 심정지는 발생하지 않았다”고 설명했다.또 급성 심근경색의 주요 원인 중 하나로 흡연을 지목하며 “김수용도 당시 현장에서 담배를 피우다 쓰러진 것으로 알고 있다”며 “금연은 가장 우선돼야 할 예방책”이라고 강조했다. 이어 “현장에서 흡연 중 사망하는 사례도 적지 않다”며 경각심을 당부했다.끝으로 “심장 질환은 체중 관리와 함께 음주·흡연 관리가 중요하다”며 “건강 관리에 유의해 다시는 구급 현장에서 뵙는 일이 없기를 바란다”고 덧붙였다.온라인뉴스부