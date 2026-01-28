logo
결국 글로벌 정상 차지…‘실패 불가’ 배우 조합으로 흥행 대성공한 ‘이 드라마’

최종범 인턴기자
입력 2026 01 28 10:00 수정 2026 01 28 10:00
넷플릭스 시리즈 ‘이 사랑 통역 되나요?’ 예고편 중 한 장면
넷플릭스 시리즈 ‘이 사랑 통역 되나요?’ 예고편 중 한 장면


배우 김선호·고윤정이 주연을 맡은 넷플릭스 시리즈 ‘이 사랑 통역 되나요?’가 넷플릭스 글로벌 비영어 쇼 1위에 올랐다.

28일 넷플릭스 공식 사이트 투둠에 따르면, ‘이 사랑 통역 되나요?’는 지난 19~25일까지 시청 수(시청 시간을 작품의 총 러닝타임으로 나눈 값) 900만을 기록해 넷플릭스 글로벌 TOP10 비영어 쇼 1위에 올랐다.

국가별로는 한국, 대만, 멕시코 등 15개국에서 1위를 차지했고, 프랑스, 이집트 등 총 60개국에서 10위 안에 들었다.

넷플릭스 시리즈 ‘이 사랑 통역 되나요?’
넷플릭스 시리즈 ‘이 사랑 통역 되나요?’


지난 16일 공개된 ‘이 사랑 통역 되나요’는 이달 12~18일 시청 수 집계에서 단 3일 동안 400만 시청 수를 기록하며 비영어 쇼 2위를 차지했다. 이어 이번 2주 차 집계에서는 1위로 단숨에 올라서며 글로벌 흥행세를 입증한 것이다.

‘이 사랑 통역 되나요?’는 다중언어 통역사 주호진(김선호 분)이 글로벌 톱스타 차무희(고윤정 분)의 통역을 맡게 되면서 벌어지는 이야기를 담은 로맨틱 코미디다.

‘호텔 델루나’, ‘환혼’ 등의 각본을 집필한 홍자매 작가(홍정은·홍미란 작가)와 ‘붉은 단심’의 유영은 감독이 의기투합해 만든 이 작품은 대세 배우 김선호·고윤정의 로맨스 연기와 뛰어난 영상미로 시청자들을 사로잡았다는 평가를 받는다.

넷플릭스 시리즈 ‘이 사랑 통역 되나요?’ 포스터
넷플릭스 시리즈 ‘이 사랑 통역 되나요?’ 포스터


국내외 평점 지표도 준수한 성적을 기록하는 중이다. ‘이 사랑 통역 되나요?’는 이날 기준 국내 OTT 검색 및 추천 플랫폼 키노라이츠에서 별점 4.0점(5점 만점), 미국 비평 사이트 IMDb에서 평점 8.1(10점 만점)을 받고 있다.

한편 비영어 쇼 부문에서는 넷플릭스 예능 ‘솔로지옥5’가 460만 시청수를 기록해 2위에 올랐다. 김혜윤·로몬 주연의 ‘오늘부터 인간입니다만’은 5위, 박신혜·고경표 주연의 ‘언더커버 미쓰홍’은 6위를 차지했다.

넷플릭스 시리즈‘ 이 사랑 통역 되나요?’가 공개 2주 차에 글로벌 TOP10 비영어 쇼 1위에 올랐다. 넷플릭스 공식 사이트 투둠
넷플릭스 시리즈‘ 이 사랑 통역 되나요?’가 공개 2주 차에 글로벌 TOP10 비영어 쇼 1위에 올랐다. 넷플릭스 공식 사이트 투둠


최종범 인턴기자
ⓒ 트윅, 무단 전재 및 재배포 금지
