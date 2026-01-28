[김동완의 오늘의 운세 2026년 1월 28일

48년생 : 지출 관리에 신경 써라.60년생 : 다툼은 피하고 웃어넘겨라.72년생 : 인내가 큰 결실을 만든다.84년생 : 과한 확장은 잠시 멈춰라.96년생 : 스스로 해결할 일 생긴다.49년생 : 가족 소식에 미소가 난다.61년생 : 계획을 차분히 점검하라.73년생 : 자존감은 스스로 지켜야 한다.85년생 : 판단은 느긋할수록 좋다.97년생 : 너무 힘들면 주위에 도움 청하라.호랑이50년생 : 행운이 곁에서 미소 짓는다.62년생 : 계약은 천천히 진행하라.74년생 : 과한 무리는 금물.86년생 : 실속을 챙겨야 한다.98년생 : 사소한 일에 연연하지 마라.토끼51년생 : 희망의 소식이 다가온다.63년생 : 명예가 빛나고 마음 가볍다.75년생 : 반가운 일이 찾아온다.87년생 : 미소로 하루가 시작된다.99년생 : 집안에 기쁨이 넘친다.52년생 : 기다림 끝에 복이 온다.64년생 : 애정이 깊어져 든든하다.76년생 : 위험한 투자는 미루어라.88년생 : 시야를 넓히면 답이 보인다.00년생 : 의욕적인 하루.53년생 : 허둥대지 말고 대처하라.65년생 : 부담되던 일이 가벼워진다.77년생 : 현상 유지에 만족하라.89년생 : 정정당당히 맞서라.01년생 : 배려가 관계를 살려준다.54년생 : 오해는 빨리 풀어라.66년생 : 기대가 크면 실망도 크다.78년생 : 사소한 시비도 무조건 피하라.90년생 : 내실을 챙겨야 한다.02년생 : 겁먹지 말고 당당히 맞서라.43년생 : 무난한 하루가 지나간다.55년생 : 가족에게 반가운 소식 들린다.67년생 : 고통 뒤에 오는 기쁨이 크다.79년생 : 절약이 필요하다.91년생 : 마음먹기에 달려있다.원숭이44년생 : 재물과 기쁨이 다가온다.56년생 : 도움의 손길이 반갑다.68년생 : 날 선 말은 불필요하다.80년생 : 걱정이 사라지니 기쁘다.92년생 : 마음이 복잡해도 조금만 견뎌라.45년생 : 현재 자리에서 최선을 다하라.57년생 : 휴식이 먼저인 하루다.69년생 : 위기를 기회로 바꾸겠다.81년생 : 고생 끝에 보람이 크다.93년생 : 천천히 해도 충분하다.46년생 : 마무리에 집중하라.58년생 : 분주해도 기본을 지켜라.70년생 : 경사가 찾아와 기쁘다.82년생 : 새로운 일은 잠시 보류.94년생 : 상의하면 더 나은 길이 보인다.돼지47년생 : 뜻밖의 행운이 찾아온다.59년생 : 한 번 더 점검해야 한다.71년생 : 윗사람과 조심히 대화하라.83년생 : 먼 외출은 되도록 피하라.95년생 : 건강이 우선이다.