logo
메뉴 버튼
메뉴 버튼
닫기 버튼
logo

“하늘의 별 됐다” 유튜버 ‘유병장수걸’, 남자친구가 전한 사망 소식

입력 2026 01 28 17:26 수정 2026 01 28 17:26
기사 소리로 듣기
다시듣기
사진=유병장수걸 유튜브 캡처
사진=유병장수걸 유튜브 캡처


유튜버 유병장수걸이 28세의 나이로 끝내 하늘의 별이 됐다.

고인의 남자친구는 28일 고인이 생전 소통의 창구로 사용하던 공식 유튜브 채널 게시판을 통해 침통한 소식을 전했다. 그는 “장수걸이 오랜 투병 끝에 하늘의 별이 됐다”며 마지막 길을 알렸다.

이어 “기약 없는 투병 생활을 시작하며 무언가 해보자는 마음으로 시작한 유튜브가 이렇게 많은 분들의 사랑을 받게 될 줄 몰랐다”며 “여러분의 따뜻한 관심은 장수걸에게 정말 큰 힘이 됐다”고 감사를 전했다.

마지막으로 “유병장수걸 채널을 사랑해 주신 모든 분들께 진심으로 감사드리며 이제는 고통 없이 편안히 쉬기를 바란다”며 “삼가 고인의 명복을 빈다”는 인사를 덧붙였다.

1997년생인 고인은 희귀암 중에서도 예후가 까다로운 것으로 알려진 비투명세포 신장암 4기 판정을 받은 뒤 사투를 벌여왔다. 그는 투병 중 자신의 치료 과정과 소소한 일상을 가감 없이 담아낸 ‘암 환자 브이로그’를 통해 세상과 소통했다.

마지막 영상은 지난해 11월 게재됐다. 현재 그의 채널 구독자 수는 약 20만명이다.

온라인뉴스부
  • 카카오 공유하기
  • 페이스북 공유하기
  • 트위터 공유하기
  • 네이버블로그 공유하기
  • 네이버밴드 공유하기
ⓒ 트윅, 무단 전재 및 재배포 금지
Q.
기사를 끝까지 읽으셨나요? 이제 AI 퀴즈로 기사의 핵심을 점검해보세요.
유병장수걸이 유튜브를 시작한 이유는?
TodayBest

  1. 성추행 고백한 배우 “밤 되면 바뀐 현장…아저씨가 내 몸 만져”

    thumbnail - 성추행 고백한 배우 “밤 되면 바뀐 현장…아저씨가 내 몸 만져”

  2. “6.5조 금맥 터진다” 대박…투자자들 몰리는 ‘이곳’ 정체

    thumbnail - “6.5조 금맥 터진다” 대박…투자자들 몰리는 ‘이곳’ 정체

  3. ‘상간 맞소송’ 최동석·박지윤, 판결 직후 전한 근황

    thumbnail - ‘상간 맞소송’ 최동석·박지윤, 판결 직후 전한 근황

  4. ‘지연과 이혼’ 황재균 “배지현 예뻐” 연락…류현진 뒤늦게 알았다

    thumbnail - ‘지연과 이혼’ 황재균 “배지현 예뻐” 연락…류현진 뒤늦게 알았다

  5. 전원주 “남편, 예쁜 여자 데리고 호텔 들어가…현장에서 검거”

    thumbnail - 전원주 “남편, 예쁜 여자 데리고 호텔 들어가…현장에서 검거”

  6. [김동완의 오늘의 운세 2026년 1월 28일

    thumbnail - [김동완의 오늘의 운세 2026년 1월 28일
연예의 참견
더보기
여기 이슈
더보기
갓생 살기
더보기
logo
서울특별시 중구 세종대로 124 | 대표전화 02) 2000-9006 | 청소년보호정책(책임자:김태균) 사이트맵
법인명 : (주)트윅24 | 등록번호 : 서울 아55158 | 등록일자 : 2023.11.08 | 발행일자 : 2023.07.03 | 발행인 : 김태균 | 편집인 : 김태균
문의 및 제보: twig24.ads@gmail.com

Copyright ⓒ TWIG24 All rights reserved