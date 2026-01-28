“하늘의 별 됐다” 유튜버 ‘유병장수걸’, 남자친구가 전한 사망 소식

사진=유병장수걸 유튜브 캡처

유튜버 유병장수걸이 28세의 나이로 끝내 하늘의 별이 됐다.고인의 남자친구는 28일 고인이 생전 소통의 창구로 사용하던 공식 유튜브 채널 게시판을 통해 침통한 소식을 전했다. 그는 “장수걸이 오랜 투병 끝에 하늘의 별이 됐다”며 마지막 길을 알렸다.이어 “기약 없는 투병 생활을 시작하며 무언가 해보자는 마음으로 시작한 유튜브가 이렇게 많은 분들의 사랑을 받게 될 줄 몰랐다”며 “여러분의 따뜻한 관심은 장수걸에게 정말 큰 힘이 됐다”고 감사를 전했다.마지막으로 “유병장수걸 채널을 사랑해 주신 모든 분들께 진심으로 감사드리며 이제는 고통 없이 편안히 쉬기를 바란다”며 “삼가 고인의 명복을 빈다”는 인사를 덧붙였다.1997년생인 고인은 희귀암 중에서도 예후가 까다로운 것으로 알려진 비투명세포 신장암 4기 판정을 받은 뒤 사투를 벌여왔다. 그는 투병 중 자신의 치료 과정과 소소한 일상을 가감 없이 담아낸 ‘암 환자 브이로그’를 통해 세상과 소통했다.마지막 영상은 지난해 11월 게재됐다. 현재 그의 채널 구독자 수는 약 20만명이다.온라인뉴스부