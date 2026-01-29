최근 3개월 중 최고 시청률…말 많던 ‘멤버 교체’ 효과 본 ‘이 프로그램’

배우 이이경의 하차 과정에서 잡음을 빚었던 MBC 예능 프로그램 ‘놀면 뭐하니?’가 멤버 교체 효과를 톡톡히 보고 있다.29일 시청률 조사회사 닐슨코리아에 따르면 지난 24일 방송된 ‘놀면 뭐하니?’ 314회는 전국 기준 5.4%의 시청률을 기록했다. 이는 지난해 10월 11일 방송 이후 약 3개월 만에 5%대 시청률을 회복한 것이다.‘놀면 뭐하니?’는 지난해 말 시청률이 3.0%까지 하락하며 위기설이 제기됐다. 당시 배우 이이경의 하차를 둘러싼 잡음까지 겹치며 프로그램 전반에 어수선한 분위기가 감돌았다.앞서 고정 멤버로 활약했던 이이경은 지난해 사생활 의혹으로 프로그램에서 하차한 뒤 “자진 하차가 아닌 제작진으로부터 하차를 권유받았다”라고 주장했다. 이에 제작진은 “매주 웃음을 줘야 하는 예능 프로그램 특성상 함께하기가 어렵다고 판단했다”며 “제작진이 먼저 소속사에 하차를 권유했다”라고 밝혔다.이이경은 이후 대만에서 열린 ‘2025 아시아 아티스트 어워즈’에 참석해 수상 소감에서 유재석의 이름을 언급하지 않으면서 두 사람의 불화설이 제기되기도 했다.이런 가운데 ‘놀면 뭐하니?’ 측은 개그맨 허경환을 투입하며 분위기 쇄신에 나섰고, 그의 활약이 이어지며 시청률 반등으로 이어졌다는 평가가 나온다.2007년 KBS 22기 공채 코미디언으로 데뷔한 허경환은 KBS2 ‘개그콘서트’를 통해 “있는데~”, “궁금하면 500원”, “바로 이 맛 아닙니까”, “됐다 치고 원투” 등 수많은 유행어를 탄생시켰다.최근에는 유재석이 진행하는 웹 예능 ‘핑계고’에 출연해 입담과 유행어를 선보이며 ‘유재석의 애착 동생’으로 등극하기도 했다.‘놀면 뭐하니?’ 제작진은 아직 허경환의 고정 합류를 공식화하지 않았으나 고정 자리를 두고 밀고 당기는 듯한 구도가 오히려 웃음을 자아내고 있다.그는 지난 10일 방송된 ‘놀면 뭐하니?’ 312회에서 “이제는 얘기를 해줘야 한다. 나를 어떻게 할 거냐. 2025년까지는 참았는데 이제 같이 좀 놀자”며 고정 출연에 대한 간절함을 드러냈다.이를 본 누리꾼들은 “고정 희망 고문”, “대국민 심사”라는 반응을 보였고, 허경환은 이러한 시청자 반응마저 개그 소재로 활용하며 웃음을 더했다.지난 24일 방송에서는 게스트로 등장한 배우 김광규와 고정 자리를 두고 경쟁하는 설정으로 화제를 모았다.오프닝부터 남다른 입담을 뽐낸 김광규가 “이렇게 고정될 줄은 몰랐다. (허)경환이한테 미안해서 어떡하지?”라고 너스레를 떨자 허경환은 “(김)광규 형 때문에 불안하네. 조급해졌다”라고 고백했다.거침없는 활약으로 시청률 상승세를 이끌고 있는 혀경환이 ‘놀면 뭐하니?’의 새로운 고정 멤버로 자리 잡을 수 있을지 관심이 쏠린다.유승하 인턴기자