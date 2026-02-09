‘공개 열애’ 하정우, 19년 만에 안방극장 복귀까지…다음 달 tvN에서 선보이는 ‘이 드라마’

tvN ‘대한민국에서 건물주 되는 법’ 티저 영상

tvN ‘대한민국에서 건물주 되는 법’ 스틸

배우 하정우(왼쪽)와 차정원. 바이포엠 스튜디오, 사람엔터테인먼트

최근 배우 차정원과의 열애 사실이 알려지며 화제의 중심에 선 배우 하정우가 19년 만에 안방극장으로 복귀를 앞두고 있어 시청자들의 기대를 키우고 있다.배우 하정우 주연의 tvN 새 토일드라마 ‘대한민국에서 건물주 되는 법’(이하 ‘건물주’)이 오는 3월 14일 첫 방송된다. 빚에 허덕이는 생계형 건물주가 가족과 건물을 지키기 위해 가짜 납치극에 가담하며 벌어지는 이야기다.하정우는 ‘영끌’(영혼까지 끌어모아 대출)로 건물주가 됐지만 어마어마한 빚더미에 앉은 가장 기수종 역을 맡는다. 기수종은 재개발 대박을 꿈꾸며 살아가던 중 건물이 넘어갈 위기에 처해 눈물겨운 사투를 벌이는 인물이다.이 작품으로 하정우는 2007년 MBC ‘히트’ 이후 19년 만에 방송사 드라마에 복귀한다. 주로 스크린에서 활동하며 연기뿐만 아니라 감독으로 활동 폭을 넓혀온 하정우가 오랜만에 안방극장으로 돌아오면서 어떤 연기를 선보일지 궁금증을 더하고 있다.하정우의 작품 속 모습이 담긴 스틸컷도 9일 공개됐다.스틸컷에는 기수종의 짠내 나는 일상이 담겼다. 기수종은 대출 이자를 갚기 위해 배달 아르바이트를 하며 하루하루를 살아가고 있다. 으리으리한 고층 빌딩은 아니지만 낡은 건물을 관리하는 그의 모습에서 언젠가 성공한 건물주가 되겠다는 각오가 느껴진다.하정우는 기수종이 점점 수렁에 빠지면서 변해가는 모습을 그려내 극의 중심을 이끌 예정이다. 극한에 몰릴수록 더 빛을 발하는 하정우의 명연기를 만나볼 수 있을 것으로 예상된다.제작진은 “기수종 역할에 하정우가 아닌 다른 배우는 떠올릴 수 없었다. 대체불가한 연기로 매회 시청자들의 심장을 쫄깃하게 만들 하정우의 활약을 지켜봐달라”라고 전했다.하정우는 최근 열애 사실이 알려지며 화제의 중심에 서기도 했다.앞서 일부 매체들은 하정우가 배우 차정원과 오는 7월 결혼식을 올릴 예정이라고 보도했다. 다만 하정우 소속사 워크하우스컴퍼니는 이들의 교제 사실은 인정하면서도 “결혼 관련 내용은 확정이 아니다”라고 밝혔다.최종범 인턴기자