logo
메뉴 버튼
메뉴 버튼
닫기 버튼
logo

로제, ‘구독자 4.6억 명’ 세계 1위 유튜버와 깜짝 만남

입력 2026 02 09 15:48 수정 2026 02 09 15:48
기사 소리로 듣기
다시듣기
사진=미스터비스트(MrBeast) 인스타그램 캡처
사진=미스터비스트(MrBeast) 인스타그램 캡처


그룹 블랙핑크의 멤버 로제와 전 세계 유튜브 구독자 수 1위인 미스터비스트(MrBeast)가 만났다.

미스터비스트는 최근 자신의 인스타그램에 “난 축구를 좋아해(I love football)”라는 짧은 글과 함께 사진 한 장을 게재했다. 공개된 사진 속에는 미국 캘리포니아주 샌타클래라 리바이스 스타디움에서 열린 제60회 NFL ‘슈퍼볼(Super Bowl)’ 현장을 찾은 로제와 미스터비스트의 모습이 담겼다.

두 사람은 나란히 서서 카메라를 향해 환한 미소를 짓고 있다. 미국 최대의 스포츠 축제인 슈퍼볼 현장에서 두 사람이 조우했다는 사실만으로도 사진은 화제가 되고 있다.

로제는 청재킷과 크롭티, 짧은 미니스커트를 매치해 스포티한 룩으로 행사에 참석했다.

한편 미스터비스트는 2026년 2월 기준 약 4억 6500만명의 구독자를 보유한 세계 최대 규모의 유튜브 크리에이터다.

로제 역시 블랙핑크 멤버로서 전 세계적인 팬덤을 보유하고 있는 글로벌 스타다. 그는 최근 브루노 마스와 함께 부른 ‘아파트(APT.)’로 ‘제68회 그래미 어워즈’에서 ‘올해의 레코드’, ‘올해의 노래’, ‘베스트 팝 듀오/그룹 퍼포먼스’ 부문 후보에 올랐지만 수상은 불발됐다.

온라인뉴스부
  • 카카오 공유하기
  • 페이스북 공유하기
  • 트위터 공유하기
  • 네이버블로그 공유하기
  • 네이버밴드 공유하기
ⓒ 트윅, 무단 전재 및 재배포 금지
Q.
기사를 끝까지 읽으셨나요? 이제 AI 퀴즈로 기사의 핵심을 점검해보세요.
로제가 참석한 NFL 슈퍼볼의 회차는?
TodayBest

  1. “우리 둘 실체”…내연녀 남편·지인에 나체 사진 전송한 40대男 ‘집유’

    thumbnail - “우리 둘 실체”…내연녀 남편·지인에 나체 사진 전송한 40대男 ‘집유’

  2. 불륜한 10살 연상 남편, 12년 내조한 아내에 “맨몸으로 나가” 충격 사연

    thumbnail - 불륜한 10살 연상 남편, 12년 내조한 아내에 “맨몸으로 나가” 충격 사연

  3. “숨이 턱, 감옥 같아…한국인들 이런 데서 살아?” 고시원 갔다 충격받은 유명 美유튜버

    thumbnail - “숨이 턱, 감옥 같아…한국인들 이런 데서 살아?” 고시원 갔다 충격받은 유명 美유튜버

  4. 생수병 속 ‘미세플라스틱’, 수돗물의 3배…“혈관 타고 뇌로” 600만개 범벅

    thumbnail - 생수병 속 ‘미세플라스틱’, 수돗물의 3배…“혈관 타고 뇌로” 600만개 범벅

  5. “직업 사라져 먹먹”…‘故 오요안나 동기’ 금채림 기상캐스터, MBC 떠난다

    thumbnail - “직업 사라져 먹먹”…‘故 오요안나 동기’ 금채림 기상캐스터, MBC 떠난다

  6. 2026년 2월 9일

    thumbnail - 2026년 2월 9일
연예의 참견
더보기
여기 이슈
더보기
갓생 살기
더보기
logo
서울특별시 중구 세종대로 124 | 대표전화 02) 2000-9006 | 청소년보호정책(책임자:김태균) 사이트맵
법인명 : (주)트윅24 | 등록번호 : 서울 아55158 | 등록일자 : 2023.11.08 | 발행일자 : 2023.07.03 | 발행인 : 김태균 | 편집인 : 김태균
문의 및 제보: twig24.ads@gmail.com

Copyright ⓒ TWIG24 All rights reserved