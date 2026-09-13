“사업 70억 투자 받아 美 진출”…‘대박 근황’ 전한 아나운서 출신 女 정체

JTBC ‘아는 형님’ 방송화면

방송인 김소영이 사업가가 된 근황을 밝혔다.지난 12일 방송된 JTBC ‘아는 형님’에는 개그맨 출신 작가 고명환, 아나운서 출신 방송인 오상진, 김소영, 가수 권은비가 출연했다.김소영은 현재 하는 사업이 70억 투자를 받았다고 했다.이수근은 “상진이 장가 잘 갔네. 축하한다”고 말했다.김소영은 “(책방 사업 외에도) 화장품 브랜드를 만들었는데 그게 미국 진출을 했다. 잡지에서도 소개가 됐다”고 했다.이어 “아나운서의 꿈을 생각하고 됐는데 계속 의심이 되더라. 남편이 뒷배가 돼 주면서 방송국을 그만두고 하고 싶은 걸 하라고 하더라”고 했다.그러면서 “퇴직금으로 사업을 시작한 것이다. 처음엔 잘 안됐는데 계속해서 더 하라고 하더라. 오상진이 육아도 하고 요리도 했다”고 했다.김소영은 “퇴직금이 3000만원이었다. 그걸로 사업을 했는데 (벌써) 10년이 됐다”고 했다.오상진은 “이 이야기를 들으니 응원하길 잘했다고 생각한다”고 했다.김소영은 “(오상진이 아이를) 낳아주기만 하면 자기가 다 보겠다고 했다”고 전했다.김소영과 오상진은 MBC 아나운서 선후배로 인연을 맺은 뒤 2017년 결혼했다.두 사람은 슬하에 딸과 아들을 두고 있다.온라인뉴스부