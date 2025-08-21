logo
이동욱 “한국은 월병 안 먹어요” 과거 발언 中서 ‘뭇매’

입력 2025 08 21 00:05 수정 2025 08 21 00:05
이동욱. JTBC ‘착한 사나이’ 제공
이동욱. JTBC ‘착한 사나이’ 제공


배우 이동욱의 과거 발언이 중국에서 뒤늦게 논란이 되고 있다.

20일 중국 소셜미디어(SNS) 웨이보에는 ‘이동욱, 한국은 월병을 안먹어요’라는 태그가 실시간 토론에 올랐다.

해당 발언과 관련한 웨이보 내 게시물 수는 3만 2000건에 달하고 조회수는 9812만 3000회에 달했다.

중국 네티즌들이 문제 삼은 이동욱의 발언은 지난 추석 때 나왔다.

그는 지난해 9월 팬 플랫폼 버블에서 일부 중국 팬들이 ‘한국에서도 월병을 먹느냐’는 질문을 하자 “중국팬들아 한국은 월병 안 먹는다. 명절을 보내는 법이 다르다”고 답했다.

이어 이동욱은 “월병 얘기 그만해”라고 덧붙였다.

이에 ‘그럼 한국에선 무엇을 먹냐’는 질문에 “우린 송편 먹어요”라고 답했다.

배우 이동욱이 팬 플랫폼에서 팬들과 나눈 대화. 웨이보 캡처
배우 이동욱이 팬 플랫폼에서 팬들과 나눈 대화. 웨이보 캡처


해당 채팅 내용이 캡처돼 확산되며 중국 네티즌들이 날 선 반응을 보이고 있다.

일부 네티즌은 “한국이 중국 문화를 무시한다”, “한국에서도 월병을 먹지 않느냐”고 따졌다.

“한국이 앞으로 월병을 자국 음식으로 우길 것 같다”는 주장이 나오기도 했다.

이러한 중국 반응에 한국인들은 “안 먹는 걸 안 먹는다고 했는데 대체 뭐가 문제냐”, “뭐 눈엔 뭐만 보인다고, 우리 문화 훔치는 건 자신들 아니냐”며 황당하다는 반응이다.

뉴스24
ⓒ 트윅, 무단 전재 및 재배포 금지
