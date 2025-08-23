logo
홍석천 “하기 싫었는데…” 커밍아웃 25년 만에 女 소개받기로

방송인 홍석천이 미남을 소개하던 콘텐츠 ‘보석함’에 이어 미녀들을 소개하는 ‘자석함’을 선보인다.

홍석천은 23일 자신의 SNS에 “이번엔 자석함이닷! 대한민국 최고의 미녀들만 나올 거야”라며 새 프로젝트를 예고했다.

그는 “하기 싫은 콘텐츠였는데 남자들이 하도 해달래서 억지로 만들었다”며 “끌어당기는 게 아니라 기싸움하고 밀어내는 콘텐츠”라고 소개했다.

이어 “내가 제일 예쁘다고 생각하는 여배우, 여아이돌 다 나와줬으면 한다. 추천받겠다”고 덧붙였다.

홍석천은 “보석함, 자석함, 유익함… 이러다간 분리수거함도 나오겠다”고 재치 있게 말해 웃음을 더했다.

앞서 ‘보석함’을 통해 소개된 미남들은 대중적 인기를 얻으며 화제를 모은 만큼, ‘자석함’에서는 어떤 스타들이 등장할지 관심이 쏠린다.

한편 홍석천은 1995년 KBS 대학개그제 동상을 수상하며 데뷔했다. 2000년에는 한국 연예인 최초로 커밍아웃을 선언해 화제를 모았다.

