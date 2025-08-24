logo
“도경완은 서브” 후배 아나운서 발언에…장윤정, 발끈하며 던진 말

입력 2025 08 24 23:48 수정 2025 08 24 23:48
가수 장윤정(왼쪽)과 KBS 아나운서 김진웅. 인스타그램 캡처
가수 장윤정(왼쪽)과 KBS 아나운서 김진웅. 인스타그램 캡처


가수 장윤정이 남편 도경완을 ‘서브’라고 표현한 KBS 아나운서 김진웅에 대해 불쾌감을 드러냈다.

장윤정은 24일 자신의 인스타그램에 관련 기사를 캡처한 사진을 올리며 “친분도 없는데…허허…”라고 적었다.

장윤정은 “상대가 웃지 못하는 말이나 행동은 ‘농담’이나 ‘장난’으로 포장될 수 없다”며 “가족 사이에 ‘서브’는 없다”고 했다.

장윤정이 지적한 발언은 지난 23일 방송된 KBS 2TV 예능 프로그램 ‘사장님 귀는 당나귀 귀’에서 나왔다.

KBS 2TV 예능 프로그램 ‘사장님 귀는 당나귀 귀’에 출연한 KBS 아나운서 김진웅. 유튜브 채널 ‘KBS 엔터테인먼트’ 캡처
KBS 2TV 예능 프로그램 '사장님 귀는 당나귀 귀'에 출연한 KBS 아나운서 김진웅. 유튜브 채널 'KBS 엔터테인먼트' 캡처


해당 방송에서 아나운서 엄지인은 후배 김진웅, 김종현과 함께 결혼 정보 회사를 찾았다.

엄지인은 “남자 후배 중에 장가 제일 잘 갔다 싶은 후배가 도경완”이라며 “아내 장윤정이 전국 투어하는 동안 내조 열심히 하고, 결혼한 뒤 방송을 더 많이 한다”고 말했다.

그러자 김진웅은 “난 도경완 선배처럼 못 산다. 선배에게 결례인 말일 수 있지만 누군가의 서브로는 못 산다”고 했다.

엄지인이 “도경완이 왜 서브냐”고 묻자 김진웅은 “선배님한테 죄송하고 결례일 수 있지만 아무래도 쉽지 않을 것 같다”고 했다.

가수 장윤정(왼쪽)과 방송인 도경완. 장윤정 인스타그램 캡처
가수 장윤정(왼쪽)과 방송인 도경완. 장윤정 인스타그램 캡처


장윤정은 이후 인스타그램에 다시 글을 올려 “정말 많은 분께서 제 글에 공감해주시고 속상했던 마음 달래주셔서 감사의 말씀 올린다. 정말 감사하다”고 했다.

그는 이어 “조금 전 모르는 번호로 문자가 왔고 제 번호를 수소문해서 연락한다면서 사과의 말을 전해왔다”고 전했다.

그러면서 “사과하는 데에는 용기가 필요했을 테고 사과해오면 그 마음을 생각해서라도 받아야 한다고 생각한다”며 “긴말하지 않겠다. 앞날에 여유, 행복, 행운이 깃들길 바란다”고 덧붙였다.

한편 장윤정은 2013년 KBS 아나운서 출신 도경완과 결혼해 슬하에 1남 1녀를 뒀다.

뉴스24
