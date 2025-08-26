잘나가던 지예은, 돌연…“9월부터 활동 중단”

배우 지예은이 건강상의 이유로 활동을 중단한다. SBS ‘런닝맨’ 캡처

배우 지예은이 건강상의 이유로 활동을 중단한다.26일 지예은 소속사 씨피엔터테인먼트 관계자는 “지예은은 다음 달부터 몸 상태를 돌보며 건강 회복에 전념할 예정이다. 씨피엔터테인먼트는 배우가 충분히 휴식을 취하고 복귀할 수 있도록 필요한 지원을 모두 할 것”이라고 밝혔다.업계에 따르면 지예은은 최근 건강이상을 느끼고 병원을 찾았으며 의료진의 소견에 따라 휴식기를 갖게 됐다.다만 우려할 정도의 심각한 병은 아니며 피로가 높은 상태로 재충전의 시간을 잠시 가질 예정이다.한편 지예은은 쿠팡플레이 ‘SNL 코리아’로 이름을 알렸다. 현재 SBS ‘런닝맨’과 쿠팡플레이 ‘직장인들’, tvN ‘진짜 괜찮은 사람’, 디즈니플러스 ‘60분 소개팅’에 출연하고 있다.현재까지 프로그램 전체 하차로 가닥을 잡고 휴식기를 가질 예정인지는 미정이다. 지예은의 휴식기는 대략 3주 정도로 전해진다.지예은은 올해에만 ‘지멋대로 식탁’ ‘직장인들1’ ‘대환장 기안장’ ‘크레이지 리치 코리아’ 등등 적지 않은 예능 활동을 이어왔다.뉴스24