“빌 게이츠도 ‘삼성폰’ 쓴다”…이재용이 직접 건넨 ‘대세 모델’ 정체

빌 게이츠 게이츠재단 이사장이 삼성전자 폴더블 스마트폰을 사용한다고 밝혔다. tvN ‘유 퀴즈 온 더 블럭’ 예고편 캡처

갤럭시Z 폴드7. 삼성전자 제공

마이크로소프트(MS)의 공동창업자이자 ‘게이츠재단’ 이사장인 빌 게이츠가 삼성전자의 폴더블(접이식) 스마트폰을 사용한다고 밝혔다.지난 25일 tvN 예능 프로그램 ‘유 퀴즈 온 더 블럭’은 오는 27일 방송되는 빌 게이츠 출연분의 예고편을 공개했다.해당 영상에서 빌 게이츠는 “삼성의 폴드폰을 쓴다”며 “이재용 삼성전자 회장에게 선물 받아 돈을 내지 않았다”라고 말했다.MC 유재석이 “하루에 돈을 얼마나 쓰냐”고 묻자 빌 게이츠는 “꽤 많이 쓴다”고 답해 웃음을 자아냈다.과거 “부자로 죽었다는 말이 나오지 않게 하겠다”고 선언한 뒤 자선 사업에 열중해 온 것과 관련해 빌 게이츠는 “제게 남은 자원을 사회에 돌려주는 게 옳다고 생각한다”라고 밝혔다.이어 “자선사업은 ‘내가 정말 의미 있는 영향을 줄 수 있는 게 무엇일까’라는 질문으로 시작하게 됐다”라고 덧붙였다.빌 게이츠는 2008년 마이크로소프트에서 퇴사했고, 2014년에는 이사회 의장직에서도 물러났다. 그 후로는 ‘게이츠재단’을 통해 기후변화와 빈곤 퇴치, 보건 등 다양한 분야에서 자선 사업에 매진해 왔다.3년 만에 방한한 빌 게이츠는 지난 21일 이재명 대통령을 만나 글로벌 보건 협력 방안을 논의했고, 22일에는 이재용 회장과 오찬을 함께 했다.한편 빌 게이츠가 사용한다고 밝힌 삼성전자 폴더블 스마트폰은 최근 전 세계적으로 인기를 끌고 있다.지난 21일까지 진행한 갤럭시 폴드·플립7 국내 사전 판매에서만 104만대가 팔렸으며 이는 역대 폴더블폰 시리즈 가운데 가장 높은 성과다.미국 경제 매체 CNBC는 “삼성전자가 신제품 갤럭시 폴드·플립7을 출시하면서 미국 시장 패권을 둘러싼 삼성전자의 도전과 애플의 대응이 재현될 수 있다”라고 분석했다.시장조사업체 카날리스에 따르면 지난 2분기 삼성전자의 미국 시장 점유율은 31%로 지난해 같은 기간 대비 8%포인트 올랐다. 같은 기간 애플의 점유율은 56%에서 49%로 하락했다.유승하 인턴기자