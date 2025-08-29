logo
이효리, 요가원 ‘아난다’ 사장됐다…“직접 요가 수업”

입력 2025 08 29 10:47 수정 2025 08 29 10:47
이효리 인스타그램
이효리 인스타그램


가수 이효리가 요가원을 차리며 새로운 도전에 나섰다.

이효리는 9월 첫째 주 서울 서대문구 연희동에 ‘아난다 요가’라는 상호명의 요가원을 오픈한다.

현재 요가원의 인스타그램 계정을 개설한 상태로, 이효리의 남편인 가수 이상순도 이를 팔로우했다. ‘아난다 요가’는 사전 예약제로 회원을 모집해 하루 세 타임 요가 수업을 진행할 예정이다.

이효리는 10년 이상 요가를 해온 연예계 대표 요가인이다. 그는 예능프로그램 및 SNS를 통해 요가 하는 모습을 공개해 왔다.

요가원 이름인 ‘아난다’는 이효리가 2023년부터 요가 부캐릭터로 사용해 온 이름으로, 그는 이를 타투로 새기기도 했다. 산스크리트어로 기쁨과 환희를 뜻한다.

이효리는 2013년 이상순과 결혼식을 올리고 제주도에서 11년간 생활했다. 그러다 지난해 제주도 생활을 정리하고 서울로 이사했다.

뉴스24
