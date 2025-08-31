이미주도 못 피했다…“약 권할 수준” 진단 나온 ‘이 질환’ 정체

유튜브 채널 ‘그냥 이미주’ 영상 캡처

그룹 러블리즈의 멤버 이미주(30)가 성인 주의력 결핍 과잉행동 장애(ADHD) 검사를 받았다.이미주는 지난 29일 개인 유튜브 채널 ‘그냥 이미주’에 올라온 영상에서 ADHD 검사를 위해 전문 병원을 방문하는 모습을 보였다.이날 이미주는 주의력 검사 뇌파 검사 등을 차례로 거쳤다. 검사 내내 발언을 쉬지 않은 이미주는 주의력 확인을 위한 인지 검사 문제에 많은 오답을 내기도 했다.검사 결과를 기다리는 이미주에게 제작진이 “집중을 거의 못 하시던데”라고 하자, 이미주는 “나 말고 다른 분들이 와서 해도 어려울 것”이라고 맞받았다.이미주는 이후 의사와의 면담에서 “최근 기억력이 안 좋아졌다. 가령 설거지하려고 부엌에 갔는데 설거지를 하려고 했다는 사실을 까먹는다”라고 말했다. 이어 “연락 같은 것도 기억이 잘 안 난다. 예컨대 친구와 새벽에 통화를 했는데 그 통화 내용이 전혀 기억나지 않는다”고도 했다.의사는 “기억 전 과정에 영향을 주는 게 주의력”이라며 “(이미주가) 주의력이나 작업기억 등이 저하된 것으로 나타났다”고 설명했다. 또한 “뇌파 검사에서도 저하된 부분이 다소 있었다”고 해 이미주를 놀라게 했다.구체적으로 이미주는 심리 정서 검사에서 매우 안정적인 상태라는 결과를 받았다. 반면 인지·행동 요소 검사 결과 ADHD 관련 지표가 유독 높게 나타나 ADHD 위험성이 있는 것으로 진단받았다.특히 억제 지속 주의력 검사 결과가 좋지 않게 나왔다. 이에 대해 의사는 “보고 인식하고 대조해서 판단하기 전에 손이 불쑥 나가는 것”이라며 “생각 이전에 행동이 앞서는 충동적인 상태”라고 지적했다. 뇌파 검사에서도 주의력이 나빠진 상태라는 분석이 나왔다.“ADHD가 맞느냐”라는 이미주의 물음에 의사는 “일상에서 크게 불편함을 느끼지도 않는다면 ADHD 진단은 신중해야 한다”면서도 “주의력 검사상에서는 분명히 저하된 부분이 있다”고 답했다.제작진이 장난삼아 “사실 ADHD가 맞긴 한 것 아니냐”라고 묻자, 의사는 “보통 이 정도 수준의 결과가 나오면 병원에 따라서는 약을 권하기도 한다”고 해 웃음을 자아냈다.ADHD는 산만함과 과잉행동, 충동성을 특징으로 하는 질환이다. 12세 이전 아동기에 발병한 뒤 만성화되는 게 일반적이지만 최근에는 성인 ADHD에 대한 관심도 커졌다.성인기에 발현하는 유사 증상을 ADHD로 진단할 것인가에 대해서는 학계 논의가 이어지고 있다. 다만 2023년 국내 연구 결과에 따르면 우리나라 성인 약 2.4%가 ADHD를 앓는 것으로 나타났다. 치료 방법으로는 약물 치료나 인지행동 치료 등이 있다.정회하 인턴기자