심수창, 결혼 7년 만에 이혼했다…“최강야구에 전념”

입력 2025 09 09 09:06 수정 2025 09 09 09:06
심수창. JTBC ‘최강야구’ 방송화면
심수창. JTBC ‘최강야구’ 방송화면


야구 선수 출신 방송인 심수창이 결혼 7년 만에 이혼했다.

9일 관계자에 따르면 심수창은 최근 법적 절차를 마무리하고 전 배우자와 원만히 합의했다. 결혼 생활에서 특정한 귀책 사유는 없었으며, 두 사람 사이에 자녀는 없다.

심수창은 2018년 12월 주얼리 사업을 하는 비연예인과 백년가약을 맺었다. 그러나 7년 만에 각자의 길을 가기로 하면서 새로운 시작을 준비하게 됐다.

이 관계자는 “심수창이 이혼 절차를 마무리한 뒤 방송 활동에 전념하고 있다”며 “재도약을 위해 절치부심하는 모습”이라고 전했다.

심수창은 오는 22일 JTBC 새 예능프로그램 ‘최강야구’를 통해 시청자 앞에 선다. ‘최강야구’는 은퇴한 프로야구 선수들이 한 팀을 이뤄 다시 도전하는 리얼 스포츠 예능으로, 이종범 감독을 비롯해 김태균, 윤석민, 나지완, 이대형, 권혁 등이 출연한다.

프로그램 티저에는 심수창이 은퇴 후 941일 만에 마운드에 올라 삼진을 잡는 장면과, 방출 후 3년 만에 컴백하는 비장한 모습이 담겨 눈길을 끌었다.

