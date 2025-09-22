logo
메뉴 버튼
메뉴 버튼
닫기 버튼
logo

“너무 예쁘다, 정말 대박”…현빈♥손예진 아들 얼굴 공개

입력 2025 09 22 06:10 수정 2025 09 22 06:10
기사 소리로 듣기
다시듣기
유튜브 ‘요정재형’ 캡처
유튜브 ‘요정재형’ 캡처


현빈 손예진 부부. tvN 제공
현빈 손예진 부부. tvN 제공


배우 손예진(43)이 자신을 닮은 아들의 얼굴을 공개해 눈길을 끈다.

21일 ‘요정재형’ 채널에는 “근데 아들 너무 예쁘다 예진아.. 유전자가 어쩔 수가 없구나?”라는 제목의 영상이 업로드 게재됐다.

이날 정재형은 손예진의 아들에 대해 “애가 너무 예쁘다며?”라고 묻자 손예진은 “이따가 보여드리겠다. 너무 예쁘다 그러면 나중에 봤을때 사람들이 ‘그정도까진’ 이럴수도 있기 때문에 이따가 사진 보여드리겠다. 객관적으로 봐달라”고 말했다.

이후 손예진의 아들 사진을 접한 정재형은 “엄마 얼굴도 그렇고 아빠 얼굴도 그러니까. 특히 엄마 얼굴이 아기 얼굴에 있다”며 감탄했다.

손예진은 “우리 아기가 조금 저 닮은 부분이 있다”라고 말했고 정재형은 “똑같으면 정말 대박이겠다”라고 기대감을 드러냈다.

이어 손예진은 “보통은 다 ‘남편 닮았으면 좋곘다’ ‘와이프 닮았으면 좋겠다’ 이런얘기 하지 않나. 근데 우리는 서로 다 자기 닮았으면 좋겠다고 했다”고 너스레를 떨어 웃음을 안겼다.

한편 손예진은 영화 ‘협상’에서 호흡을 맞춘 현빈과 tvN 드라마 ‘사랑의 불시착’에서 호감을 키워 연인이 됐다. 2022년 3월 결혼해 같은 해 11월 아들을 얻었다.

최근 손예진은 올해로 30회를 맞은 부산국제영화제의 개막작, 박찬욱 감독의 ‘어쩔수가없다’로 부산을 찾았다. 영화는 오는 24일 개봉을 앞두고 있다.

뉴스24
  • 카카오 공유하기
  • 페이스북 공유하기
  • 트위터 공유하기
  • 네이버블로그 공유하기
  • 네이버밴드 공유하기
ⓒ 트윅, 무단 전재 및 재배포 금지
TodayBest

  1. “엄마 나 살고 싶어” 의붓딸 시신 옆에서 인질극 벌인 ‘안산 인질 살해범’

    thumbnail - “엄마 나 살고 싶어” 의붓딸 시신 옆에서 인질극 벌인 ‘안산 인질 살해범’

  2. 심현섭 “쌍둥이 낳으면 혜택 더 좋다고…” 깜짝 소식

    thumbnail - 심현섭 “쌍둥이 낳으면 혜택 더 좋다고…” 깜짝 소식

  3. 9남매 낳고도 정정한 101세 모친… 이상벽, 숨은 안타까운 사연 전했다

    thumbnail - 9남매 낳고도 정정한 101세 모친… 이상벽, 숨은 안타까운 사연 전했다

  4. 출산 1년 후 비공개 결혼하는 여배우… 2년 열애 신랑은 누구

    thumbnail - 출산 1년 후 비공개 결혼하는 여배우… 2년 열애 신랑은 누구

  5. 뇌 이어 뼈, 심지어 골수까지 ‘이 화학물질’ 침투…“골절 위험 높이고 노화 가속”

    thumbnail - 뇌 이어 뼈, 심지어 골수까지 ‘이 화학물질’ 침투…“골절 위험 높이고 노화 가속”

  6. 고기 대신 ‘이것’ 먹은 男, 6주 만에 허리둘레 감소…콜레스테롤까지 개선, 정체는

    thumbnail - 고기 대신 ‘이것’ 먹은 男, 6주 만에 허리둘레 감소…콜레스테롤까지 개선, 정체는
연예의 참견
더보기
여기 이슈 뉴스
더보기
갓생 살기
더보기
logo
서울특별시 중구 세종대로 124 | 대표전화 02) 2000-9006 | 청소년보호정책(책임자:김태균) 사이트맵
법인명 : (주)트윅24 | 등록번호 : 서울 아55158 | 등록일자 : 2023.11.08 | 발행일자 : 2023.07.03 | 발행인 : 김태균 | 편집인 : 김태균
문의 및 제보: twig24.ads@gmail.com

Copyright ⓒ TWIG24 All rights reserved