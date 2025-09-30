logo
‘폭군’의 현실 연애…이채민, 종영 후 여친 류다인과 럽스타♥

입력 2025 09 30 07:58 수정 2025 09 30 07:58
이채민 류다인 인스타그램
공개 연애 중인 배우 이채민과 류다인이 생일 케이크로 다정한 분위기를 드러냈다.

이채민은 지난 16일 자신의 인스타그램에 “만 25세를 축하해주신 모든 분들께 감사드리옵니다”라는 글과 함께 사진을 게재했다. ‘25’ 숫자 초가 꽂힌 케이크를 들고 익살스러운 표정을 짓고 있는 모습이다. 2000년생인 그는 9월 15일이 생일이다.

2주 뒤인 29일, 동갑내기 류다인도 생일을 맞았다. 그는 ‘25’ 숫자 초와 ‘HBD DAIN’ 문구가 새겨진 케이크를 들고 있는 사진을 올리며 기쁨을 전했다. 두 사람이 든 케이크는 같은 베이커리 제품으로, 초까지 똑같아 눈길을 끌었다.

두 사람은 지난해 길거리 데이트 장면이 공개되며 열애를 인정했다. 당시 이채민은 외투를 건네주고 가방을 들어주는 등 애정을 드러냈다. 2023년 tvN 드라마 ‘일타 스캔들’에서 함께 출연하며 인연을 맺었다. 최근 종영한 tvN 토일극 ‘폭군의 셰프’ 종방연에서는 서로의 손가락에 반짝이는 커플링을 착용해 시선을 모았다.

이채민은 ‘일타 스캔들’로 데뷔해 넷플릭스 ‘하이라키’, KBS 2TV ‘뮤직뱅크’ MC, ‘폭군의 셰프’ 등에 출연했다. 류다인은 JTBC ‘18 어게인’으로 데뷔, 티빙 ‘피라미드 게임’에 출연했으며 현재 SBS 드라마 ‘각성’ 촬영을 앞두고 있다.

ⓒ 트윅, 무단 전재 및 재배포 금지
