logo
메뉴 버튼
메뉴 버튼
닫기 버튼
logo

황석정 ‘충격’ 고백 “친언니 물에 빠져 사망…물 공포증 생겼다”

입력 2025 12 05 21:48 수정 2025 12 05 21:48
기사 소리로 듣기
다시듣기
배우 황석정. KBS 제공
배우 황석정. KBS 제공


배우 황석정이 세상을 떠난 언니를 언급하며 물을 무서워하는 이유에 관해 이야기한다.

황석정은 8일 오후 8시 30분에 방송하는 KBS 2TV 예능 프로그램 ‘박원숙의 같이 삽시다’에 출연해 가정사를 얘기한다.

황석정은 배우 박원숙, 가수 혜은이, 배우 홍진희와 함께 아산에 있는 온천 워터파크에 방문한다.

혜은이와 홍진희는 수영을 즐기지만 황석정은 물에 들어가지 못하고 그 모습을 지켜보기만 한다.

그러면서 수영하지 못하는 뜻밖의 이유를 고백한다.

배우 박원숙(왼쪽부터), 가수 혜은이, 배우 홍진희, 배우 황석정. KBS 제공
배우 박원숙(왼쪽부터), 가수 혜은이, 배우 홍진희, 배우 황석정. KBS 제공


황석정이 태어나기 전 친언니가 물에 빠져 세상을 떠났다는 이야기였다.

황석정은 이로 인해 부모님이 큰 상실감에 휩싸였었다고도 말한다.

혜은이와 홍진희는 황석정에게 용기를 주기 위해 나서고 그가 물과 친해질 수 있게 손을 잡고 이끈다.

네 사람은 또 글램핑을 즐기며 특별한 시간을 보낸다.

밤이 깊어져 가는 가운데 네 사람을 속마음을 털어놓기도 한다.

온라인뉴스부
  • 카카오 공유하기
  • 페이스북 공유하기
  • 트위터 공유하기
  • 네이버블로그 공유하기
  • 네이버밴드 공유하기
ⓒ 트윅, 무단 전재 및 재배포 금지
TodayBest

  1. 유부남과 불륜 중 아내 등장…10층 난간에 매달린 상간녀

    thumbnail - 유부남과 불륜 중 아내 등장…10층 난간에 매달린 상간녀

  2. 내년 드디어 새신랑?…‘47세’ 하정우, 결혼 계획 밝혔다

    thumbnail - 내년 드디어 새신랑?…‘47세’ 하정우, 결혼 계획 밝혔다

  3. ‘파묘’ 무속인, 기안84에 충격 점괘 “내년 배신수…아주 가까이에”

    thumbnail - ‘파묘’ 무속인, 기안84에 충격 점괘 “내년 배신수…아주 가까이에”

  4. “우린 중국인인데 딸은 금발에 파란 눈” 왜?…놀라운 비밀 있었다

    thumbnail - “우린 중국인인데 딸은 금발에 파란 눈” 왜?…놀라운 비밀 있었다

  5. “아내 5명, 자녀 14명과 다 함께 살아요” 일부다처제男 ‘기막힌 사연’

    thumbnail - “아내 5명, 자녀 14명과 다 함께 살아요” 일부다처제男 ‘기막힌 사연’

  6. 재혼 중매인의 거짓말 1위…돌싱女 “남자 돈 많아”, 돌싱男은?

    thumbnail - 재혼 중매인의 거짓말 1위…돌싱女 “남자 돈 많아”, 돌싱男은?
연예의 참견
더보기
여기 이슈
더보기
갓생 살기
더보기
logo
서울특별시 중구 세종대로 124 | 대표전화 02) 2000-9006 | 청소년보호정책(책임자:김태균) 사이트맵
법인명 : (주)트윅24 | 등록번호 : 서울 아55158 | 등록일자 : 2023.11.08 | 발행일자 : 2023.07.03 | 발행인 : 김태균 | 편집인 : 김태균
문의 및 제보: twig24.ads@gmail.com

Copyright ⓒ TWIG24 All rights reserved