logo
메뉴 버튼
메뉴 버튼
닫기 버튼
logo

김수현 맞아? 눈물의 기자회견 후 산에서 스트레스 푸는 모습

입력 2025 10 01 14:25 수정 2025 10 01 20:59
기사 소리로 듣기
다시듣기
배우 김수현이 지난달 31일 서울 마포구 스탠포드 호텔에서 미성년자였던 배우 고 김새론과 교제했다는 의혹과 관련해 기자회견을 하고 있다. 2025.3.31 연합뉴스
배우 김수현이 지난달 31일 서울 마포구 스탠포드 호텔에서 미성년자였던 배우 고 김새론과 교제했다는 의혹과 관련해 기자회견을 하고 있다. 2025.3.31 연합뉴스


배우 김수현의 근황이 전해졌다.

김수현이 마지막으로 대중 앞에 선 것은 지난 3월 30일 고 김새론과의 열애설 해명 기자회견 자리였다. 이후 약 6개월 만에 그의 모습이 공개됐다.

지난달 30일 유튜브 채널 ‘연예뒤통령’에는 “김수현 전 연인 편지 공개 초강수 왜? 뜻밖의 양다리설 실체!”라는 제목의 영상이 올라왔다. 영상에 따르면 김수현은 최근 스트레스 해소를 위해 홀로 등산에 나서며 마음을 추스르고 있는 것으로 전해졌다.

앞서 김수현은 법률대리인 고상록 변호사(법무법인 필)를 통해 군 복무 시절 실제 교제했던 연인에게 보낸 150여 개의 일기 형식 편지를 공개했다. 그러나 이를 두고 ‘양다리 논란’이 불거졌다.

고 변호사는 자신의 유튜브 채널 ‘진격의 고변’을 통해 “고인이 중학생 시절부터 6년간 교제를 이어왔다는 주장은 사실적 기초가 없는 허위”라며 “유족 측이 공개한 스킨십 사진 역시 모두 2019년 말부터 2020년 봄 사이, 고인이 성인이 된 이후의 것”이라고 반박했다.

이어 “실제 교제는 2019년 여름 시작돼 이듬해 봄 종료됐다. 만약 중학생 시절부터 교제했다면 당시의 사진도 존재해야 하지만 전혀 없다”고 강조했다.

또한 그는 김수현의 군 복무 시절 기록을 언급하며 “김수현은 군 생활 동안 당시 연인과 교류하며 약 150여개의 편지를 남겼다. 이는 연인 간의 사적인 서신이라기보다 군 생활의 감상과 전역 후 계획을 담은 수필에 가까운 글이었다”고 설명했다.

뉴스24
  • 카카오 공유하기
  • 페이스북 공유하기
  • 트위터 공유하기
  • 네이버블로그 공유하기
  • 네이버밴드 공유하기
ⓒ 트윅, 무단 전재 및 재배포 금지
TodayBest

  1. “무정자증인데 아내가 임신했습니다” 늦둥이 부부 의문의 사연

    thumbnail - “무정자증인데 아내가 임신했습니다” 늦둥이 부부 의문의 사연

  2. 김수현 맞아? 눈물의 기자회견 후 산에서 스트레스 푸는 모습

    thumbnail - 김수현 맞아? 눈물의 기자회견 후 산에서 스트레스 푸는 모습

  3. 이민정 “친언니 죽음, 고등학교 때 알았다”…숨겨진 가정사 ‘눈물’

    thumbnail - 이민정 “친언니 죽음, 고등학교 때 알았다”…숨겨진 가정사 ‘눈물’

  4. “생수, 인체에 심각한 영향”…1년 마시면 수돗물보다 ‘미세플라스틱’ 9만개 추가

    thumbnail - “생수, 인체에 심각한 영향”…1년 마시면 수돗물보다 ‘미세플라스틱’ 9만개 추가

  5. ‘38세’ 김옥빈, 새달 결혼… 예비신랑은 비연예인

    thumbnail - ‘38세’ 김옥빈, 새달 결혼… 예비신랑은 비연예인

  6. “대통령 아들은 데이트도 남달라”…‘이 건물’ 한 층 폐쇄한 트럼프 아들

    thumbnail - “대통령 아들은 데이트도 남달라”…‘이 건물’ 한 층 폐쇄한 트럼프 아들
연예의 참견
더보기
여기 이슈 뉴스
더보기
갓생 살기
더보기
logo
서울특별시 중구 세종대로 124 | 대표전화 02) 2000-9006 | 청소년보호정책(책임자:김태균) 사이트맵
법인명 : (주)트윅24 | 등록번호 : 서울 아55158 | 등록일자 : 2023.11.08 | 발행일자 : 2023.07.03 | 발행인 : 김태균 | 편집인 : 김태균
문의 및 제보: twig24.ads@gmail.com

Copyright ⓒ TWIG24 All rights reserved