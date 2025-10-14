김제동, 근황 영상…“연예인 아니라고 무시하냐” 발끈

방송인 김제동이 김국진·김용만과 함께한 골프 대결 영상에서 근황을 전했다.최근 김국진·김용만이 운영하는 유튜브 채널에는 김제동과 골프 대결을 펼치는 영상이 공개됐다. 지난 4일에 이어 두 번째 영상이다.이날 경기 도중 김국진이 “오후에 일정이 있다”며 자리를 뜨려 하자, 김용만은 “간다고? 이게 뭐야? 안 되겠으니까 간다는 거야?”라며 당황했다.김제동은 “자식 둘을 버리시는 거예요? 연예인 아니라고 무시하시는 거예요?”라고 농담 섞인 불만을 드러내 웃음을 자아냈다. 이어 “저도 집에 가서 개 산책도 해야 하고 할 일 많다”며 푸념하듯 말했다.김국진은 “세 홀 정도만 더 보고 가겠다. 진짜 일정이 있다”고 해명했고, 김용만이 “흥미 없으면 가”라고 하자 김제동은 “그럼 지금 가야 된다”고 받아쳐 현장을 웃음바다로 만들었다.앞서 김용만은 “골프에 자극을 주는 분이 있다. 세 번 쳤는데 2패 1무”라며 김제동을 소개했고, 김국진은 “삶 자체가 싱글이다”라고 농담을 덧붙였다.근황을 묻자 김제동은 “국진이 형님 계신 골프연습장에 일주일에 한 번씩 가고, 토요일마다 공연하며 지낸다”고 전했다.뉴스24