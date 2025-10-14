logo
메뉴 버튼
메뉴 버튼
닫기 버튼
logo

김제동, 근황 영상…“연예인 아니라고 무시하냐” 발끈

입력 2025 10 14 10:31 수정 2025 10 14 10:31
기사 소리로 듣기
다시듣기
유튜브 ‘김국진 김용만’
유튜브 ‘김국진 김용만’


유튜브 ‘김국진 김용만’
유튜브 ‘김국진 김용만’


방송인 김제동이 김국진·김용만과 함께한 골프 대결 영상에서 근황을 전했다.

최근 김국진·김용만이 운영하는 유튜브 채널에는 김제동과 골프 대결을 펼치는 영상이 공개됐다. 지난 4일에 이어 두 번째 영상이다.

이날 경기 도중 김국진이 “오후에 일정이 있다”며 자리를 뜨려 하자, 김용만은 “간다고? 이게 뭐야? 안 되겠으니까 간다는 거야?”라며 당황했다.

김제동은 “자식 둘을 버리시는 거예요? 연예인 아니라고 무시하시는 거예요?”라고 농담 섞인 불만을 드러내 웃음을 자아냈다. 이어 “저도 집에 가서 개 산책도 해야 하고 할 일 많다”며 푸념하듯 말했다.

김국진은 “세 홀 정도만 더 보고 가겠다. 진짜 일정이 있다”고 해명했고, 김용만이 “흥미 없으면 가”라고 하자 김제동은 “그럼 지금 가야 된다”고 받아쳐 현장을 웃음바다로 만들었다.

앞서 김용만은 “골프에 자극을 주는 분이 있다. 세 번 쳤는데 2패 1무”라며 김제동을 소개했고, 김국진은 “삶 자체가 싱글이다”라고 농담을 덧붙였다.

근황을 묻자 김제동은 “국진이 형님 계신 골프연습장에 일주일에 한 번씩 가고, 토요일마다 공연하며 지낸다”고 전했다.

뉴스24
  • 카카오 공유하기
  • 페이스북 공유하기
  • 트위터 공유하기
  • 네이버블로그 공유하기
  • 네이버밴드 공유하기
ⓒ 트윅, 무단 전재 및 재배포 금지
TodayBest

  1. 손호준, ‘삼시세끼’ 나영석 PD와 불화설에 “미리 연락받았었다”

    thumbnail - 손호준, ‘삼시세끼’ 나영석 PD와 불화설에 “미리 연락받았었다”

  2. ‘190억 빚 두리랜드’ 임채무 손자 등장…“저 물려주실 건가요?”

    thumbnail - ‘190억 빚 두리랜드’ 임채무 손자 등장…“저 물려주실 건가요?”

  3. “돌아왔구나”…동일본 대지진 실종 소녀, 14년만에 가족 품

    thumbnail - “돌아왔구나”…동일본 대지진 실종 소녀, 14년만에 가족 품

  4. “퀄리티 미쳤다” 전국서 우르르…김밥 하나로 대박난 ‘13만 소도시’

    thumbnail - “퀄리티 미쳤다” 전국서 우르르…김밥 하나로 대박난 ‘13만 소도시’

  5. “27세 여성이 12세 소녀 성폭행·살해” 佛 발칵…결국 女 최초 ‘종신형’

    thumbnail - “27세 여성이 12세 소녀 성폭행·살해” 佛 발칵…결국 女 최초 ‘종신형’

  6. 휴대폰에 아내 ‘○○○’로 저장한 남편…法 “정서적 폭력, 배상하라”

    thumbnail - 휴대폰에 아내 ‘○○○’로 저장한 남편…法 “정서적 폭력, 배상하라”
연예의 참견
더보기
여기 이슈 뉴스
더보기
갓생 살기
더보기
logo
서울특별시 중구 세종대로 124 | 대표전화 02) 2000-9006 | 청소년보호정책(책임자:김태균) 사이트맵
법인명 : (주)트윅24 | 등록번호 : 서울 아55158 | 등록일자 : 2023.11.08 | 발행일자 : 2023.07.03 | 발행인 : 김태균 | 편집인 : 김태균
문의 및 제보: twig24.ads@gmail.com

Copyright ⓒ TWIG24 All rights reserved