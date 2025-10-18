logo
‘심부전증 투병’ 신구 근황… 케이크 들고 찾아간 여배우는

입력 2025 10 18 14:33 수정 2025 10 18 14:33
김슬기 인스타그램 캡처
김슬기 인스타그램 캡처


심부전증 투병 중인 배우 신구(89)의 근황이 전해졌다.

배우 김슬기는 지난 16일 자신의 인스타그램에 신구와 함께 찍은 사진을 올렸다.

공개된 사진에서 신구는 환한 웃음을 지으며 후배 김슬기와 함께 손하트를 하는 등 밝은 모습이다. 사진 속 꽃으로 장식된 축하 케이크에는 ‘신구 선생님 구순을 축하드립니다’라고 적혀 있다.

1936년생으로 만 89세인 신구는 심부전증 투병 사실을 밝힌 바 있다.

신구는 2023년 tvN ‘유 퀴즈 온 더 블럭’에 출연해 “지난해 심부전증 진단을 받았다”며 “인공 심장 박동기를 착용 중”이라고 말했다.

김슬기 인스타그램 캡처
김슬기 인스타그램 캡처


그는 “심장이 정상적으로 뛰지 않고 천천히 뛴다더라. 그냥 놔두면 산소 공급이 부족해서 뇌졸중이 온다”며 “그래서 심장 박동수를 조절해 주는 심장 박동기를 찬 것”이라고 설명했다.

한편 김슬기는 2017년 신구와 함께 연극 ‘앙리 할아버지와 나’에 출연한 인연이 있다.

뉴스24
