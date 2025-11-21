한가인, ‘벤츠’ 몰고 배달 알바…기름값 빼니 ‘적자’

배우 한가인 유튜브.

배우 한가인이 배달 아르바이트를 체험하며 4시간 동안 약 2만원을 벌었다.한가인은 20일 자신의 유튜브 채널 ‘자유부인 한가인’에 “맨날 운전하는 한가인이 벤츠 타고 배달 알바 뛰면 벌어지는 대참사” 라는 영상을 통해 배달 아르바이트 체험기를 공개했다.앞서 한가인은 조카가 일하는 편의점을 찾아 직접 아르바이트를 한 경험을 영상으로 올렸는데, 이번에는 배달 아르바이트에 도전했다.한가인은 “배달하기 위해서 두 시간을 교육받았는데 안전 교육을 오래 해서 깜짝 놀랐다”라며 “또 문제도 5개 중에서 4개를 맞아야 하더라”라고 혀를 내둘렀다.제작진은 한가인에게 “누가 벤츠로 배달하느냐. 기름값도 안 나올 것 같다”라고 꼬집었다.한가인은 배달 가방을 등에 메고 콜을 받으며 배달을 시작했다. 그러면서 “라이더분들이 빨리 오기를 바라면 안 되겠다. 뭔가 바쁘다”라고 털어놓았다.한가인이 음식을 픽업하고 배달하는 과정에서 만난 매장 점주들과 시민들은 “한가인 아니냐”며 놀라기도 했다.이날 한가인은 4시간 동안 치킨과 오므라이스, 초밥, 덮밥, 김치찌개 등을 배달해 총 2만 620원을 벌었다. 다만 벤츠 차량의 유류비를 제하면 적자였다.한가인은 “몸이 너덜너덜해졌다. 배달하시는 분들의 노고가 많구나 싶었다”라면서 “가게를 찾고 집을 찾고 하는 게 쉽지 않다”라고 말했다.뉴스24