“사옥·연습실 찾아오지 말라”…god, 팬들에게 ‘사생활 침해’ 자제 요청

그룹 god(지오디) 측이 협의 없이 사옥, 연습실 등을 찾아오는 팬들을 상대로 ‘사생활 침해’를 자제해달라고 요청했다.지오디 그룹 활동을 담당하는 젬스톤이엔엠은 23일 공식 입장을 통해 “최근 아티스트의 사옥 및 연습실 등에서의 비공개 스케줄에 지속적인 방문 및 협의되지 않은 서포트 전달 사례가 발생해 당부가 말씀드린다”고 공지했다.이어 “사전에 공지되지 않은 비공개 스케줄 및 사적인 공간 등의 방문은 아티스트의 사생활 침해로 이어질 수 있는 부분이므로 엄격히 금지한다”고 했다.젬스톤이엔엠은 “사전에 협의되지 않는 서포트의 경우 현장 상황 및 보관, 전달 등 과정에서 문제가 발생할 수 있기에 서포트를 희망하시는 분들은 이메일로 신청 후 담당자와의 소통을 통해 전해주길 바란다”고 설명했다.끝으로 “사전 협의 없이 전달된 모든 서포트는 현장에서 수령하지 않는다”며 “팬 여러분의 건전한 팬 문화 조성 및 아티스트의 사생활 보호를 위해 적극적인 협조 부탁드린다”고 당부했다.1999년 5인조 남성 그룹으로 데뷔한 지오디는 1세대 아이돌로서 2000년대 초반까지 전성기를 보냈다. 데뷔 후 약 26년이 흘렀으나 두꺼운 팬층을 자랑하고 있다. 대표곡으로 ‘어머님께’, ‘거짓말’, ‘촛불 하나’, ‘하늘색 풍선’, ‘길’ 등이 있다.지오디는 윤계상이 팀을 탈퇴하자, 2005년 4인 체제로 7집 앨범을 발매한 뒤 활동을 중단했다. 이후 2014년 5인 체제 그룹 재결성을 선언하며 8집 앨범으로 복귀했다. 그 뒤로 코로나19 펜데믹 시기를 제외하고 매년 꾸준하게 콘서트를 열고 있다.지오디는 다음 달 5일부터 7일까지 서울 송파구 올림픽공원 KSPO DOME(올림픽 체조경기장)에서 콘서트 ‘아이코닉 박스’(ICONIC BOX)를 진행한다.최종범 인턴기자